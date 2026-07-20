Новак Джокович има основен принос за успехите на един от най-големите си конкуренти

Новак Джокович несъмнено е един от най-добрите тенисисти, стъпвали някога на корта, редом с Рафаел Надал и Роджър Федерер. Въпреки легендарния си статут, няма съмнение, че силите на 39-годишния сърбин са отслабнали през последните години, тъй като той не е печелил титла от Големия шлем от 2023 година насам. През последните сезони Яник Синер и Карлос Алкарас доминираха в "мейджър" турнирите, а Александър Зверев най-накрая се включи в надпреварата, като спечели Ролан Гарос.

Как Новак Джокович повлиял на младия Яник Синер

Джокович направи пореден опит да прибави рекордна 25-а титла от Големия шлем към колекцията си на тазгодишното издание на Уимбълдън, но походът му за пореден път беше спрян от Синер, който победи в три сета с 6:4, 6:4, 6:4 на 1/2-финалите. В момента италианецът има предимство пред ветерана, като е спечелил седем от 12-те им срещи. Но това до известна степен се дължи именно на Джокович. В интервю за подкаста "Served" на Анди Родик треньорът на световния №1 - Дарън Кейхил, разкри, че Новак е бил отворен към идеята да дава съвети на по-млади играчи като Синер.

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Джокович "променил" играта на Синер

Когато Синер се е изправил срещу легендата за първи път, Кейхил отишъл при опитния сърбин за съвет. Джокович направил подробен анализ на силните и слабите страни от играта на италианеца, като заявил: "Удря топката страхотно, но няма разнообразие. Знаеш ли, ударите му нямат форма. Няма височина над мрежата. Не излиза към мрежата. Не се опитва да ме привлече към мрежата, знам, че връща добре, но не атакува сервиса ми при ретур." Когато един млад тенисист получи съвет от най-великия, хващал ракетата, логично има много по-голям ефект. Тогава Синер наблегнал на тези проблеми и днес резултатът е видим.

Изглежда обаче, че Джокович не е забравил тази случка и дори леко съжалява, че е дал съвети на екипа на Синер. Говорейки на Fanatics Fest в Ню Йорк в началото на юли, той шегувайки се призна: "Разказах му всичко, което забелязах на корта: слабостите му, силните му страни, нещата, върху които трябва да работи, а след това, през следващите три години, той ме побеждава на Уимбълдън всяка проклета година! Така че може би съм допуснал грешка, не знам."

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