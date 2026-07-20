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Поддържаните от Иран хути обявиха морска блокада срещу "врага" Саудитска Арабия (ВИДЕО)

20 юли 2026, 16:19 часа 443 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Поддържаните от Иран хути обявиха морска блокада срещу "врага" Саудитска Арабия (ВИДЕО)

Подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути обявиха в понеделник, 20 юли, морска блокада срещу Саудитска Арабия, която влиза в сила незабавно, по думи на военния им говорител в телевизионно обръщение. Военната групировка обяви „морско ембарго срещу престъпния саудитски враг, основано на принципа „око за око" - т.е. ще се извършват атаки срещу кораби, напускащи саудитските пристанища или влизащи в тях.

Хутите заявиха, че блокадата е в отговор на продължаващата „несправедлива и потисническа обсада на нашия скъп народ от страна на Саудитска Арабия в продължение на почти 12 години, ограбването на нашите ресурси и налагането на всеобхватна блокада на нашите пристанища и летища по суша, море и въздух“.

Бойците многократно са заплашвали да затворят пролива Баб ел-Мандеб – ключов пункт за търговското корабоплаване, свързващ Червено море с Аденския залив, съответно с Индийския океан и световните пазари.

Саудитците пренасочиха милиони барели петрол дневно през нефтопровод към експортен терминал на Червено море, защото конфликтът между САЩ и Иран сериозно наруши движението на танкерите през Ормузкия проток. Затварянето на пролива Баб ел-Мандеб би блокирало тези барели, което пък би влошило прекъсването на доставките на петрол, предизвикано от кризата с Ормуз.

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Цените на суровия петрол останаха почти без промяна след обявяването на новината от страна на хутите, предаде CNBC.

Как се породи напрежението?

В изявлението на хутите, разпространено от държавната информационна агенция на Йемен, те обвиниха саудитците, че са им наложили „агресивна обсада“. Напрежението ескалира миналата седмица, след като бойците заявиха, че Рияд е бомбардирал международното летище в Сана.

След това свързаните с Иран хути потвърдиха, че са извършили военна операция с балистични ракети и дронове срещу международното летище в Абха, Саудитска Арабия. В телевизионно изявление военният говорител на хутите Яхия Сария каза, че нападението е било нанесено като отговор.

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Международно признатото правителство на Йемен е подкрепяно от Саудитска Арабия. То съобщи за ударите по летището в Сана, контролирано от хутите, като целта им е била да се попречи на ирански самолет да кацне там.

Хутите говорят за "мобилизация"

"Призоваваме синовете на нашия велик народ да продължат всеобщата мобилизация и всеобщия призив към оръжие, както и да поддържат пълна готовност за всички възможни сценарии и развития, и да подкрепят фронтовете с бойци", обявиха днес хутите.

"На всяка глупост, която безразсъдният саудитски враг извърши чрез мащабна ескалация, ще отговорим с мащабна и сурова ескалация", заяви военният им говорител.

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Йемен Саудитска Арабия Иран хути война Иран
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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