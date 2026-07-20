Кабинетът "Радев":

Лудогорец среща словаци или поляци в Лигата на конференциите, ако преодолее Апоел Тел Авив

20 юли 2026, 16:12 часа 459 прочитания 0 коментара
Снимка: PFC Ludogorets 1945
Лудогорец среща словаци или поляци в Лигата на конференциите, ако преодолее Апоел Тел Авив

Лудогорец ще срещне победителя от двойката между словашкия Жилина и полския Катовице в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Това отреди тегленият днес жребий за тази фаза на турнира. Това ще се случи обаче, само ако Лудогорец преодолее израелския Апоел Тел Авив във втория квалификационен кръг.

Разградчани имаха късмет при жребия 

Мачовете от третия етап на пресявките ще бъдат на 6 и 13 август, като в първия от двата двубоя Лудогорец би имал домакинско предимство. До момента Лудогорец никога не е срещал отбор от Полша в европейските клубни турнири, а срещу словашки тимове има три победи и една загуба в общо четири мача.

ОЩЕ: Късметът помогна на Лудогорец на старта на Първа лига! "Орлите" оцеляха в дебюта на новия си треньор

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Лудогорец Катовице Апоел Тел Авив Лига на конференциите
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес