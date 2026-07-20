Лудогорец среща словаци или поляци в Лигата на конференциите, ако преодолее Апоел Тел Авив

Лудогорец ще срещне победителя от двойката между словашкия Жилина и полския Катовице в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Това отреди тегленият днес жребий за тази фаза на турнира. Това ще се случи обаче, само ако Лудогорец преодолее израелския Апоел Тел Авив във втория квалификационен кръг.

Разградчани имаха късмет при жребия

Мачовете от третия етап на пресявките ще бъдат на 6 и 13 август, като в първия от двата двубоя Лудогорец би имал домакинско предимство. До момента Лудогорец никога не е срещал отбор от Полша в европейските клубни турнири, а срещу словашки тимове има три победи и една загуба в общо четири мача.

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