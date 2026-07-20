Пеевски отново плътно зад Радев: Подкрепи го и за американските самолети на "Безмер"

Лидерът на ДПС Делян Пеевски отново изрази плътна подкрепа зад правителството и Румен Радев, въпреки стартиралата битка на властта срещу модела на управление на санкционирания за мащабна корупция. Този път от ДПС ще дадат подкрепата си за искането за американски самолети в авиобаза "Безмер".

"ДПС ще гласува "за" даването на разрешение за разполагането на до осем самолета-цистерни на авиобаза "Безмер", поискано с нота от американското посолство. От информацията, която получихме става ясно, че искането е свързано с подкрепа на американски операции в региона на Близкия изток и се позовава на двустранното споразумение за сътрудничество в областта на отбраната, подписано между България и САЩ през 2006 г.", пишат от формацията.

Те подчертават, че позицията им била резултат от твърдото им убеждение като евроатлантици за това, че трябва неотклонно да отстояваме своите ценности.

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Припомняме, че по-рано днес САЩ поискаха от България разрешение да разположат свои самолети, част от войната в Близкия изток, на летище "Безмер". Премиерът Румен Радев обяви, че правителството е съгласно и ще предложи на Народното събрание да даде зелена светлина.

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"На 17 юли получихме нота от американското посолство с искане за разполагане на до 8 самолета цистерни на летище "Безмер" за подкрепа на операциите на САЩ в района на Близкия изток, позовавайки се на споразумението, подписано през 2006 г. между България и САЩ за сътрудничество в сферата на отбраната", обяви премиерът Румен Радев на откриването на Годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на Република България.