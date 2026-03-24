Заради войната: Бизнес активността в еврозоната се забави до десетмесечно дъно

Бизнес активността в еврозоната се забави рязко през март, тъй като войната в Близкия изток повиши производствените разходи до най-високите им нива от повече от три години и предизвика най-сериозните смущения във веригите за доставки от средата на 2022 г. Това сочат заключенията от най-новото проучване на Hamburg Commercial Bank, съставено и публикувано от S&P Global и цитирано от Ройтерс.

Рязък спад до 50,5 пункта

Предварителният композитен индекс на мениджърите по доставките РMI, отчитащ активността на бизнеса в еврозоната, спада рязко до 50,5 пункта през март спрямо 51,9 пункта през февруари. Това е най-ниското му равнище от 10 месеца. Показателят остава над границата от 50 пункта, разделяща растежа от свиването на активността, за 15-и пореден месец, но не отговори на очакванията на анализатори, които очакваха по-умерен спад до 51 пункта.

Растежът се забавя, тъй като новите поръчки – ключов показател за търсенето, намаляват за първи път от осем месеца, водени от отслабване в сектора на услугите. Производствените поръчки продължават да нарастват, но темпът за забавя, като съответният индекс се понижава до 51,7 пункта през март спрямо 51,9 пункта месец по-рано.

"Предварителният РMI за еврозоната сигнализира за риск от стагфлация, тъй като войната в Близкия изток води до рязко повишаване на цените, като същевременно възпира растежа“, коментира Крис Уилямсън, главен икономист в S&P Global Market Intelligence.

Разходите за суровини нарастват с най-бърз темп от февруари 2023 г., като както в индустрията, така и в сектора науслугите се наблюдава по-висока инфлация. Ускорението е по-осезаемо в производството заради поскъпването на енергията и затрудненията във веригите за доставки заради конфликта в Близкия изток.

Сроковете за доставка на суровини при производителите се удължават значително – с най-много от август 2022 г., до голяма степен поради прекъсвания в корабоплаването, свързани с войната.

Производството продължава да расте в Германия, подкрепено от най-бързото разширяване на промишлената продукция от над четири години, но отново се свива във Франция. В останалата част на еврозоната активността нараства слабо - с най-бавния темп от 27 месеца.

Публикувани вчера данни сочат, че потребителското доверие в еврозоната през март е спаднало до най-ниското си ниво от края на 2023 г., под дългосрочната си средна стойност, което отразява нарастващия натиск върху домакинствата.

Заетостта намалява за трети пореден месец, като съкращенията са концентрирани в индустрията, където броят на служителите спада всеки месец от юни 2023 г. В сектора на услугите заетостта се увеличава минимално.

Бизнес доверието се понижи до най-ниското си ниво от почти година този месец, като месечният спад е най-големият от началото на войната в Украйна през 2022 г. Въпреки това компаниите запазват умерен оптимизъм относно перспективите си за растеж, въпреки че настроенията остават под средните исторически нива.

"Растежът на производството междувременно се забави почти до стагнация благодарение на спада в бизнес доверието и влошаването на новите поръчки“, добави Уилямсън.

Според данните от проучването растежът на брутния вътрешен продукт (БВП) на еврозоната се очаква да се забави до тримесечен темп от малко под 0,1 на сто през март, като прогнозните показатели предполагат повишен риск от спад през следващите месеци.