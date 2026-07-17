Назначиха нов генерален директор на НКЖИ

Инж. Красимир Шопов е назначен за генерален директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) със заповед на министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев, съобщиха от пресцентъра на министерството.

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Инж. Шопов има над 35 години професионален опит в областта на железопътното строителство, управлението на инфраструктурни проекти и железопътната инфраструктура. Той е заемал различни експертни и ръководни длъжности в системата на „Транспортно строителство и възстановяване“, а преди настоящото си назначение е бил директор на Железопътна секция София към Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

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Инж. Шопов е магистър-инженер по специалност „Транспортно строителство“ от Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ и магистър по „Приложна психология“ от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Със същата заповед министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев освобождава от длъжността досегашния генерален директор на НКЖИ инж. Йордан Върбанов.