Гърция предупреди ЕС за забраната за пренос на руски газ: Някой ще ни вземе пазарния дял

Гърция, която възрази срещу условията на пакета от санкции срещу Русия, предупреди ЕС, че забраната за пренос на руски газ към трети страни може да доведе до загуба на пазарен дял в полза на конкуренти извън Европа, предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация на двама гръцки правителствени служители и "Ройтерс". Повод за предупреждението е лансираната идея от литовският външен министър Кястутис Будрис, че страните от ЕС не са решили да затегнат ограниченията върху руския втечнен природен газ.

Гледната точка на Атина

Гърция доминира на европейския пазар на превозвачи на втечнен природен газ (LNG) и е сред най-големите играчи в световен мащаб, конкурирайки се с Япония, Китай и Съединените щати.

„От гледна точка на Атина, всеки нов пакет от ограничителни мерки трябва да бъде внимателно калибриран, за да увеличи максимално натиска върху Москва, като същевременно минимизира нежеланите последици за европейския бизнес, потребителите и конкурентоспособността“, заяви един от правителствените служители пред Ройтерс.

„Европа не бива да се оказва така, че да се отказва от цели сектори на икономическа дейност или пазарен дял на играчи извън ЕС като непредвидено следствие от собствената си политика на санкции. Санкциите трябва да подкопават икономическия капацитет на Русия, а не да създават стратегически неочаквани печалби за други за сметка на Европа“, каза служителят.

Както длъжностните лица, така и двамата източници са говорили при условие за анонимност поради чувствителността на въпроса.

Преговоритхе за санкциите са отложени

В сряда пратениците на Европейския съюз не успяха да се споразумеят за 21-ви пакет от санкции срещу Русия заради войната ѝ срещу Украйна, тъй като група държави, включително Гърция и Австрия, възразиха срещу пакета по различни причини, според два източника.

Пратениците на ЕС отложиха преговорите по 21-ия пакет от санкции срещу Русия за 23 юли, като запазиха ценовият таван на руския петрол непроменен на сегашното ниво от 44,10 долара за барел дотогава. ОЩЕ: Зеленски: Планът за дългосрочни санкции срещу Русия напредва стабилно