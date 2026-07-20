"Хората са безотговорни": Равносметката по плажовете в Черна гора

Въпреки че тазгодишният летен сезон на черногорското крайбрежие е белязан от по-малък брой интервенции в сравнение с миналата година, неопитните моряци, неприспособеното управление на лодки и безотговорното поведение в морето все още представляват сериозно предизвикателство за сигурността. Това каза в „Цветовете на утрото“ Жарко Лукшич, помощник-директор на Администрацията по морска безопасност, като заяви, че през това лято Администрацията е участвала пряко в седем спасителни операции, което е с около 20 до 30 процента по-малко от миналата година, предаде черногорската медия Vijesti.

Спасените хора

"Спасихме 19 души, имахме две интервенции за оказване на медицинска помощ и две акции за спасяване на плавателни съдове. По-малкият брой интервенции показва, че ситуацията е донякъде по-добра, но все още имаме ситуации, които биха могли да имат сериозни последици“, каза Лукшич. ОЩЕ: Трагедия: Три деца се удавиха в Сърбия при нелепи обстоятелства

Той припомни скорошния случай в залива Добреч, където потъна моторница с шестима чуждестранни граждани, но и взискателната спасителна операция в Чан, когато чуждестранни туристи с деца останаха заклещени на скалите поради силни ветрове, след като караха стендъп дъски.

„Нашият спасител доплува до тях и ги евакуира безопасно един по един. Операцията беше проведена във вечерните часове, на тъмно и при много трудни условия“, каза Лукшич. Той посочи, че през последните години платната за каране на катерене стават все по-популярни сред туристите, но че мнозина подценяват опасностите от излизането в открито море.

„Хората си мислят, че това е безобиден отдих и е достатъчно вятърът да се смени и да възникнат сериозни проблеми. Затова винаги съветваме, преди да отидат на море, да кажат на някого къде отиват и да следят прогнозата за времето“, подчерта той.

Контролът на морското движение

Говорейки за контрола на морското движение, Лукшич заяви, че Администрацията по морска безопасност, Пристанищната администрация и Граничната полиция извършват съвместен контрол по цялото крайбрежие всеки ден.

От началото на май са подадени около 400 сигнала за различни нарушения, което е няколко пъти повече отколкото през същия период на миналата година. ОЩЕ: Трагедия на албанското крайбрежие: Силни вълни отнесоха двама туристи