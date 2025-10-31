Българските будители от банкнотите със съвети за еврото в кампания на ОББ

Ликовете на българските национални герои и будители от банкнотите от 5, 10, 20, 50 и 100 лева оживяват в специална кампания на ОББ, посветена на приемането на еврото. Благодарение на съвременните технологии, големият български художник и сценограф Иван Милев, литературния гений Пенчо Славейков, великият български революционер и държавник Стефан Стамболов, неподражаемият майстор на словото и сатирата Алеко Константинов и космополитният български възрожденец д-р Петър Берон отправят своите кратки и разбираеми съвети към българските граждани по повод приемането на новата парична единица в страната.

Кампанията на лидера на банковия пазар по активи е под надслов „Ще се погрижим за промяната“. Тя стартира с тази серия от клипове специално в навечерието на Деня на българските будители и има за цел да даде ценна и разбираема информация за най-важните неща, свързани с приемането на еврото, които хората трябва да знаят, за да са спокойни и за да могат без напрежение да се фокусират върху важните неща от ежедневието си.

Така най-значимият представител на българския сецесион Иван Милев обяснява от кога банкоматите ще отпускат банкноти в евро, авторът на „Рибния буквар“ д-р Петър Берон напомня до кога ще може да се плаща едновременно в лева и в евро, строителят на съвременна България Стефан Стамболов указва до кога ще могат да се обменят левове и монети в клоновете на банката без такса, българският кандидат за Нобелова награда за литература Пенчо Славейков успокоява, че всички сметки и депозити в лева ще бъдат автоматично превалутирани на 1 януари 2026 г., а вечният Щастливец от банкнотата от 100 лв. отговаря на въпроса „Какво да направя, ако след въвеждане на еврото получа ресто в лева?“.

Креативното решение на ОББ напомня, че процесът за приемане на еврото няма да усложни живота на гражданите, както и че банката прави всичко възможно, за да обезпечи неговото спокойно и плавно преминаване. Наред с това, „съживяването“ на образите от банкнотите на нашите възрожденци, будители, държавници и еталони в изкуството препраща към онези времена, в които стремежът на възродената българска нация към модерно, европейско бъдеще и принадлежност към най-добрите модели на обществено и културно развитие са били еталон за поведение и следване, независимо от всички трудности и препятствия.

До официалното приемане на новата парична единица на България и нейното присъединяване към еврозоната остават два месеца, като ОББ вече обяви, че ще продължи да приема без такса левове по сметки и депозити на физически лица до края на 2025 г.

Всички видеа от поредицата на ОББ „Ще се погрижим за промяната“ могат да бъдат изгледани на официалния канал на банката в YouTube.