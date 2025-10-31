Добри новини за инфлацията в еврозоната

Добри новини за икономиката на еврозоната, където само след два месеца ще е и България. Годишната инфлация в страните от еврозоната, измерена спрямо Индекса на хармонизираните потребителски цени (ХИПЦ), отслабва леко през месец октомври в сравнение с месец септември - от 2,2 до 2,1 на сто. Това показват най-новите прогнозни данни на Евростат, публикувани днес на страницата на статистическата агенция.

Кои стоки поскъпват?

С най-много поскъпват услугите, чиито цени ускоряват темпа си от 3,2 на сто през предходния месец до 3,4 на сто през октомври. Цените на храните наддават с 2,5 на сто през октомври, докато през септември годишният им ръст бе 3 на сто. Поскъпването на неенергийните промишлени стоки също се забавя - от 0,8 на сто до 0,6 на сто, а цените на енергийните продукти намаляват с 1 на сто, докато през септември спаднаха с 0,4 на сто на годишна база.

Още: Икономиката на ЕС и еврозоната се ускорява

Инфлацията във валутната зона остана на ниво 2 на сто - целевото равнище на Европейската централна банка - през юни, юли и август.

Спрямо предходния месец през октомври месечната инфлация в еврозоната е 0,2 на сто според оценките на Евростат.

По страни

Още: България излезе на челните места по инфлация в ЕС

Сред страните от еврозоната най-голям годишен темп на повишаване на потребителските цени през октомври регистрират Естония (4,5 на сто), Хърватия (4 на сто) и Австрия (4 на сто), а най-малък - Кипър (0,3 на сто), Франция (0,9 на сто) и Италия (1,3 на сто).