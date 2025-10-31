Китайското производство се срина до 6-месечен минимум

Производствената активност в Китай през октомври е отбелязала по-голямо от очакваното свиване, достигайки най-ниското си равнище от шест месеца, на фона на възобновеното търговско напрежение между Пекин и Вашингтон, съобщава БТА, позовавайки се на официални данни на Националната статистическа служба.

Официалният индекс на мениджърите по доставките PMI в промишления сектор е спаднал до 49 пункта при очаквания от 49,6 пункта, според анкета на Ройтерс. Ниво под 50 пункта сигнализира за свиване на активността, докато стойност над този праг показва растеж.

Данните прекъсват положителната тенденция от последните месеци, когато PMI се повиши до шестмесечен връх от 49,8 пункта през септември след 49,4 през август и 49,3 през юли. Подиндексите за производството, новите поръчки, запасите от суровини и заетостта също отбелязват спад, което сочи по-слабо търсене и задълбочаване на забавянето в индустрията.

Според Хо Лихуей, главен статистик на службата, забавянето се дължи както на дългата национална почивка, която е ограничила производствената активност, така и на "все по-сложната международна среда“.

Производственият спад продължава от април насам, когато президентът на САЩ Доналд Тръмп въведе нови мита върху китайски стоки, засилвайки натиска върху фабриките в страната.

