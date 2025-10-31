Стана ясно колко са активните предприятия в България

През 2023 г. активните предприятия в България са 404 257, като новородените са 43 353, показват окончателни данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани днес.

Според разпределението на предприятията по статистически райони и области най-голям брой активни предприятия се намират на територията на район Югозападен - 165 923, като най-голям е делът на тези предприятия област София (столица) - 30,7 на сто.

Най-малък е броят активни предприятия в район Северозападен - 27 091, а с най-малък относителен дял е област Видин - 0,7 на сто.

Още: Предприятията в България са използвали 2 пъти по-малко AI технологии, спрямо тези в ЕС

Разпределението на новорегистрираните предприятия е аналогично. Най-много предприятия са "родени" в район Югозападен - 18 035, а най-малко в район Северозападен - 2 746.

53% от фирмите у нас имат нула персонал