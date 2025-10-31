Индия още купува руски петрол, но чрез посредници

Водещата рафинерия в Индия Indian Oil Corp е закупила пет товарни кораба с руски петрол, който ще пристигне през декември, от несанкционирани организации, възобновявайки покупките му, въпреки натиска от Вашингтон върху страната да спре да купува от Русия, предаде "Ройтерс", позовавайки се на търговци от бранша. Миналата седмица САЩ наложиха санкции на "Роснефт" и "Лукойл“ - двете най-големи руски петролни компании.

В резултат на това, много индийски рафинерии, включително държавната Mangalore Refinery and Petrochemicals, HPCL-Mittal Energy и Reliance Industries, оператор на най-големия рафиниращ комплекс в света, спряха да купуват руски петрол, посочва агенцията. Ръководителят на финансовия отдел на Indian Oil Corp, Анудж Джайн, заяви обаче, че компанията му ще продължи да купува руски петрол, ако това не е в противоречие със санкциите.

Европейският съюз, Великобритания и САЩ наложиха редица санкции срещу Русия заради войната в Украйна, включително върху корабоплаването. Санкциите принудиха Русия да продава петрола си с големи отстъпки, а през последните три години Индия се превърна в най-големия купувач на руски суров петрол, превозван по море.

3,5 милиона барела руски петрол

Indian Oil Corp е закупила около 3,5 милиона барела суров петрол от Русия за доставка в източноиндийско пристанище през декември, съобщи един от търговските източници. Източниците не уточниха кои са продавачите. Индийската компания не е отговорила веднага на искането на "Ройтерс" за коментар.

Преди това рафинерията е отменила седем или осем товара руски петрол след обявяването на последните санкции на САЩ, тъй като те са били доставени от дъщерни дружества на санкционирани лица, съобщиха два източника, пожелали анонимност. Преди последните американски санкции, "Роснефт" беше основен продавач на суров петрол от Русия.

По-голямата част от руския суров петрол от тихоокеанското пристанище Козмино обикновено отиваше за Китай. Търсенето от Китай обаче е намаляло, след като държавните рафинерии са преустановили покупките си след санкциите на САЩ, а китайските независими рафинерии са изчерпали квотите си за внос. В резултат на това цената на руския суров петрол е намаляла, което го прави привлекателен за индийските купувачи