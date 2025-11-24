Българските пчелари в безизходица, ядем спорен китайски мед

Българският мед ще поскъпне догодина заради ниските добиви и мощният внос.

Според експерти са нужни законодателни мерки, които да подпомогнат местните производители, които се чувстват все по-неконкурентноспособни в сравнение с чуждите вносители, които обаче ни предлагат много спорен продукт.

Поредна лоша година

Тази година реколтата е много слаба откъм добив, заяви Петко Симеонов, председател на сдружение "Биологично пчеларство" и четвърто поколение пчелар.

"От една страна имаше много висока зимна смъртност и съответно влязохме в сезона с по-малко бройки пчелни семейства, или доста отслабени здравословно. От друга страна, имаше много райони в страната, които бяха подложени на екстремни суши - както миналата, така и тази година. Добивите са изключително малки, по наша груба оценка около 40% по-ниски от миналогодишните. А миналогодишните бяха доста слаби", заяви той.

През последните години се наблюдават увеличени разходи за производство, включително и осигуровки на работниците, което е още една предпоставка за скок на цената.

"Това са малки производители, които най-пряко са засегнати от увеличението на осигуровките. И в същото време имаме много слаби реколти, съответно себестойността на продуктите е доста по-висока. И дори това, което се наблюдава като вдигане на пазара, няма да отговори на нуждите на земеделските производители, и в частност напчеларите", добави Симеонов.

Ядем некачествен мед от Китай и Украйна

Пчеларите са категорични, че има огромен проблем със спорен по качество внос на мед от Китай и Украйна.

Симеонов смята, че вносът е естествено необходим и не може да бъде спрян, но е нужен по-силен контрол върху продукцията, която се предлага на пазара.

"За мен основният проблем е остарялото законодателство, което регламентира пчелния мед като параметри, като продукт. Защото дяволът е в детайлите - там са основните проблеми. Медът, който се внася, да не го наричам "фалшив" или "имитиращ", но да кажем, че е със съвсем различни производствени характеристики спрямо този, който ние произвеждаме в България, пряко ни конкурира. За мен е необходимо изменение в законодателството, затягане на контрола върху крайните продукти, за да може тези два продукта да се диференцират. Ясно е, че Европа произвежда по-малко мед, отколкото консумира, и вносът няма как да го ограничим и да го спрем", заяви той.

Малките производители ще минат към сивия сектор

Според пчеларя бюджет 2026 г. увеличава осигурителната тежест, което засяга най-много малките производители. Последните "са поставени пред избора дали да прекратят дейността си, или да минат в сивия сектор".

"Най-уязвими са малките производители, които работят на светло, защото те си плащат данъците и осигуровките, които всяка година са по-високи и по-скъпи. В същото време, когато имаме сътресение на пазара, когато има лоши реколти, тези проблеми по никакъв начин не са адресирани. Така че тежестта е огромна – все повече хора напускат бизнеса или минават в сивия сектор, което само задълбочава проблема", заяви експертът, цитиран от БГНЕС.

Според него проблемите в сектора са фундаментални и структурни и липсва ясна политическа визия за развитието на отрасъла. Симеонов счита, че пари и подпомагане има достатъчно, но то не се използва ефективно и целенасочено.