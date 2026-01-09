Под прицел са и паркингите: НАП плаши с глоби до 200 000 лева

Националната агенция по приходите (НАП) прави по 300-400 проверки на ден, като се проверяват всякакви обекти. Контролните органи предстои да проверят паркинг, по чийто сигнал цената е завишена с 50%. Това заяви на брифинг пред журналисти Анна Митова, директор на Дирекция “Комуникации“ към централното управление на НАП. Още: Финансовото министерство с важна информация за двойното обращение на лев и евро

Тя посочи, че проверката на паркинга ще се състои в това да се снемат цените, да се предоставят документи преди 1 януари и след 1 януари, за да се прецени дали е икономическо обосновано или не вдигането на цената за паркиране.

При нарушения са налага най-малката глоба от 5000 лева. Глобата може да достигне до 100 000 лева, а в краен случай до 200 000 лв. в зависимост от нарушенията, отчете Митова.

Ръст на цената на паркингите - обосновано или не?

Снимка: БГНЕС

Има съставени и наказателни постановления в размер на почти 200 000 лв. На търговците се предоставят 5 работни дни, за да предоставят на контролните органи цените. НАП обработват, виждат какво е подадено и се преценява дали има нарушение или не.

Проверени са над 80 паркинга към момента, като в 15 от тях до 50% повишение на цените. Проверките са различни и се проверяват и сайтове. Направени са проверки на търговски дружества, които предлагат медицински изследвания, като е установено необосновано повишение на цените. Проверяват се и сайтове, които предлагат сладкарски и сладки изделия.

Обработват се и сигнали на граждани.

