Цената на петрола е невиждана от началото на май

Цената на петрола се понижи леко в азиатската търговия и се насочва към сериозно понижение през тази седмица, тъй като нарастващата несигурност около глобалните енергийни доставки бе повлияна от новината за предстояща среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския държавен глава Владимир Путин в Будапеща, на която ще бъде обсъдено прекратяване на войната в Украйна, предаде агенция Ройтерс.

Цените

Фючърсите на сорта Брент спаднаха с 8 цента, или 0,13 на сто, до 60,98 долара за барел.

Котировките на американския лек суров петрол поевтиняха с 9 цента или 0,16 на сто до 57,37 долара за барел.

И двата водещи сорта се насочват към седмичен спад от близо 3 на сто, отчасти и заради доклада на Международната агенция по енергетика, който предвижда излишък в предлагането през 2026 г.

Вчера сортът Брент отчете спад от 1,37 на сто, а американският – от 1,39 на сто, достигайки най-ниските си нива от 5 май насам.

Новината за нова среща между Тръмп и Путин, обявена вчера, бе приета изненадващо на фона на опасенията в Москва от допълнителна военна помощ от САЩ за Украйна. Срещата може да се състои в рамките на следващите две седмици в унгарската столица.

"Опасенията от по-ограничени доставки бяха смекчени след съобщението за предстоящите преговори между Тръмп и Путин", коментира анализаторът Даниел Хайнс от ANZ в писмо до клиенти на компанията.

Допълнителен натиск върху цените оказаха и последните данни на Управлението за енергийна информация, според които петролните запаси в САЩ са нараснали с 3,5 милиона барела до 423,8 милиона за последната седмица, далеч над очакванията за увеличение за ръст от едва 288 хиляди барела.