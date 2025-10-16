Обрат с цената на петрола на ОПЕК

Цената на петрола на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) вчера се повиши леко до 63,07 долара за барел, след като през предходния ден намаля до най-ниската си точка от началото на май, информира днес петролният картел на сайта си.

Във вторник един барел петрол на ОПЕК се продаваше за 63,04 долара, което представляваше минимум от 8 май.

За определяне на цената на петрола на ОПЕК се използва т. нар. петролна кошница, включваща 12 сорта петрол за износ на страните членки на картела: Сахаран бленд или "Сахарска смес" (Алжир), Джено (Конго), Зафиро (Екваториална Гвинея), Раби лек (Габон), ирански тежък (Иран), Басра лек (Ирак), Кувейт експорт (Кувейт), Ес Сидер (Либия), Бони лек (Нигерия), Лек арабски (Саудитска Арабия), Мурбан (ОАЕ) и Мерей (Венецуела).

Историческият максимум за "кошницата на ОПЕК" е цената от 140,73 долара за барел, отчетена на 3 юли 2008 г.

Цената на барел петрол се определя чрез извеждане на средна аритметична величина от котировките към момента на закриване на търговията с всички сортове от "кошницата на ОПЕК" предходния работен ден.

