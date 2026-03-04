Любопитно:

Пристигна голям танкер с природен газ за България, цената е неочаквана

04 март 2026, 14:15 часа 361 прочитания 0 коментара
На LNG терминала край Александруполис вече приключва разтоварването на вторият за 2026 г. товар втечнен природен газ за "Булгаргаз", съобщиха от Министерството на енергетиката, като уточняват, че той е на цени, договорени преди ескалацията на кризата в Близкия Изток. Танкерът с 100 млн. куб. м. газ за България е натоварен на Sabine Pass LNG Terminal – терминал, собственост на американската компания Cheniere Energy, а доставчик е Shell.

Газът ще покрие нуждите за текущия месец

Количествата, които се разтоварват в момента, ще покрият нуждите на клиентите на "Булгаргаз“ за текущия месец. От юни 2022 г. до днес "Булгаргаз“ е реализирал 22 директни доставки на LNG до терминали в Гърция и Турция. От тях 17 са с произход САЩ, а останалите – от държави като Норвегия и Алжир.

Министърът на енергетиката Трайчо Трайков е информирал министър-председателя Андрей Гюров, че сделката е на нива значително под текущите пазарни стойности и създава условия за предвидимост за вътрешния пазар в момент, когато международните котировки на природния газ и петрола отбелязват рязък ръст, уточняват от ведомството.

Министър Трайков е подчертал пред премиера Гюров, че България разполага с малък, но реален буфер срещу пазарните сътресения. Докато спот пазарите реагират чувствително на всяка новина от региона, страната ни в момента реализира доставки по вече договорени условия – при ценови параметри от предкризисния период. Основният източник на стабилност е дългосрочният договор за газ от Азербайджан.

“Настоящата доставка е резултатът от активната работа по диверсификацията - това е начинът да се гарантира стабилност на снабдяването и защита на потребителите от внезапни ценови шокове. Продължаваме да следим динамиката на международните пазари и с държавните енергийни дружества да предприемаме мерки в подкрепа на сигурността и конкурентоспособността на сектора и потребителите”, е казал още министър Трайков.

Пламен Иванов
