Европейската комисия със спешни мерки за повишаване сигурността на пристанищата

Европейската комисия (ЕК) предложи днес мерки за повишаване на сигурността на европейските пристанища. Като ключови входни и изходни точки, пристанищата са основни цели за външни заплахи и за дейността на организирани престъпни групи, се посочва в съобщение на ЕК. Комисията ще проучи начините за подобряване на законодателството за морската сигурност и ще предложи да бъдат извършвани проверки на миналото на пристанищните работници.

74 на сто от външната търговия

Пристанищата са гръбнакът на европейската икономика и осъществяват около 74 на сто от външната търговия, се допълва в съобщението. Отчита се, че всяка година на европейските пристанища се обработват над 3,4 милиарда тона стоки и близо 395 милиона пътници, извършват се енергийните доставки и дейности, свързани със сигурността и отбраната.

ЕК предвижда да представи насоки за чуждестранната собственост на европейските пристанищата, както и за енергиен преход на пристанищната инфраструктура с електрификация и подобрена свързаност с останалите логистични мрежи. Комисията предлага развитие на високотехнологично корабостроене, на плавателните съдове за поддръжка на морските паркове за производство на възобновяема енергия, както и на подводни дронове.

Още: За пръв път: ЕС налага санкции срещу пристанища, обслужващи кораби на руския сенчест флот

Предложението включва също увеличаване на възможностите за производство на военноморско оборудване и развитие на строителство на фериботи с възможно двойно предназначение (гражданско и военно).

За пореден път: На пристанището в Солун откриха пратка кокаин в контейнер с банани