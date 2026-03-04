Любопитно:

Европейската комисия със спешни мерки за повишаване сигурността на пристанищата

04 март 2026, 16:12 часа 146 прочитания 0 коментара
Европейската комисия със спешни мерки за повишаване сигурността на пристанищата

Европейската комисия (ЕК) предложи днес мерки за повишаване на сигурността на европейските пристанища. Като ключови входни и изходни точки, пристанищата са основни цели за външни заплахи и за дейността на организирани престъпни групи, се посочва в съобщение на ЕК. Комисията ще проучи начините за подобряване на законодателството за морската сигурност и ще предложи да бъдат извършвани проверки на миналото на пристанищните работници.

74 на сто от външната търговия

Пристанищата са гръбнакът на европейската икономика и осъществяват около 74 на сто от външната търговия, се допълва в съобщението. Отчита се, че всяка година на европейските пристанища се обработват над 3,4 милиарда тона стоки и близо 395 милиона пътници, извършват се енергийните доставки и дейности, свързани със сигурността и отбраната.

ЕК предвижда да представи насоки за чуждестранната собственост на европейските пристанищата, както и за енергиен преход на пристанищната инфраструктура с електрификация и подобрена свързаност с останалите логистични мрежи. Комисията предлага развитие на високотехнологично корабостроене, на плавателните съдове за поддръжка на морските паркове за производство на възобновяема енергия, както и на подводни дронове.

Още: За пръв път: ЕС налага санкции срещу пристанища, обслужващи кораби на руския сенчест флот

Предложението включва също увеличаване на възможностите за производство на военноморско оборудване и развитие на строителство на фериботи с възможно двойно предназначение (гражданско и военно).

За пореден път: На пристанището в Солун откриха пратка кокаин в контейнер с банани

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Пристанище сигурност Европейска комисия пристанища
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес