Цената на петрола с рязка промяна заради САЩ

Цената на петрола отбелязва спад за втори пореден ден в азиатската търговия, след като Управлението за федерален резерв (Фед) на САЩ намали основния лихвен процент, а търговците насочиха вниманието си към опасенията за състоянието на икономиката на САЩ и прекомерното предлагане на пазара, предаде Ройтерс. Снощи Фед намали основната си лихва с четвърт процентен пункт и даде сигнал, че ще продължи постепенното намаляване на разходите по заемите до края на годината, в отговор на признаци за отслабване на пазара на труда.

Очаквано: Федералният резерв намали основните лихви в САЩ

Цените

Фючърсите върху сорта Брент, който е референтен за Европа поевтиняха с 13 цента или 0,19 на сто до 67,82 долара за барел

Котировките на американския лек суров петрол се понижиха с 18 цента или 0,28 на сто достигайки 63,87 долара.

По-ниските лихви обикновено водят до повишаване на търсенето на петрол и натиск върху цените в посока нагоре.

Въпреки това последната стъпка на централната банка на САЩ и сигналите за още две понижения през годината вече са били отчетени от пазарите, посочи Приянка Сачдева, старши пазарен анализатор във Phillip Nova.

"Това, което привлече вниманието на пазарите, не беше само намаляването на лихвите, а песимистичното послание на Пауъл", допълни тя. "Той подчерта отслабването на пазара на труда и упоритата инфлация, което прави намалението да изглежда повече като мярка за управление на риска, отколкото като стимул за икономиката."

Още: Пълен обрат с цената на петрола след неочаквана прогноза

Сигналите от Фед за предстоящи нови намаления показват, че в централната банка оценяват рисковете за икономиката, произтичащи от безработицата, като по-сериозни от тези, свързани с инфлацията, посочи Клаудио Галимберти, главен икономист и глобален директор по пазарен анализ в Rystad Energy, в бележка до клиенти на компанията.

Постоянното свръхпредлагане и слабото търсене на горива в САЩ, най-големия потребител на петрол в света, също оказват натиск върху цените.

Петролните запаси в САЩ са спаднали рязко през изминалата седмица, като нетният внос е достигнал рекордно ниско ниво, а износът е скочил до почти двугодишен връх, показват данни на Управлението за енергийна информация.

Увеличението на запасите от дизелови горива с 4 милиона барела, при очакван ръст от едва 1 милион барела, допълнително засили опасенията за слабо търсене в страната и натежа върху цените.