Генералният секретар на ОИСР похвали България, външният министър отличи няколко правителства (СНИМКИ)

06 февруари 2026, 13:31 часа 271 прочитания 0 коментара
Присъединяването на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), след като станахме част от Шенген и еврозоната, не е просто технически процес или външнополитическа цел, а "стратегически избор за бъдещето на нашата страна, за начина, по който управляваме икономиката си, институциите си и обществените си политики, за утвърждаването ни като модерна и просперираща държава с демократично общество и развита пазарна икономика". Това заяви министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев по време на изказването си в рамките на публична лекция на генералния секретар на ОИСР Матиас Корман

Тя е организирана от Дипломатическия институт към министъра на външните работи, съвместно с Министерството на външните работи и Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Снимка: МВнР

Георг Георгиев изтъкна, че кабинетът е действал целенасочено за постигането на "бърз напредък по този значим външнополитически приоритет на страната ни". По думите му - България е поела "необратимо и категорично" по този път - "с ясната решимост да го извърви докрай, независимо от трудностите и предизвикателствата, съпътстващи всеки присъединителен процес".

"На тази цел бяха подчинени усилията на редица български правителства, които приеха като своя надпартийна кауза страната ни да се утвърди като предвидим и надежден партньор в глобалната икономическа общност", посочи още министърът в оставка, цитиран от пресцентъра на МВнР.

България - домакин на Глобалната среща на върха на ОИСР за уменията през 2028 г.

Първият ни дипломат изказа удовлетворение и от инициативата на България да бъде домакин на Глобалната среща на върха на ОИСР за уменията през 2028 г., което - по думите му - е "още едно потвърждение за силния ни и дългосрочен интерес към сътрудничеството с ОИСР по тази важна тема".

Снимка: МВнР

Георгиев заяви, че присъствието на генералния секретар на ОИСР е ясен знак за високото ниво на сътрудничество и за личния ангажимент към процесите на разширяване и утвърждаване на организацията като глобална общност от 38 държави от пет континента, обединени от споделени ценности – демокрация, добро управление и устойчива, приобщаваща икономика. "Оценяваме високо визията за разширяване на Организацията и приобщаването на повече държави към по-добри стандарти за управленски политики, а оттам – и към по-добър и качествен живот", допълни първият ни дипломат.

Генералният секретар на ОИСР Матиас Корман изнесе лекция

Генералният секретар на ОИСР Матиас Корман, който е на посещение в страната ни по повод представянето на третия икономически преглед на България, изнесе лекция на тема „България по пътя към членство в ОИСР“. Той благодари на Георг Георгиев за напредъка в работата по присъединяването и за това, че страната ни продължава в правилната посока, похвалиха се от пресцентъра на МВнР.

Снимка: МВнР

“За мен е истинско удоволствие да бъда днес тук, с вас, за да обсъдим пътя на България към присъединяване към ОИСР, напредъка, който постигнахме заедно до момента, както и ползите, които този процес носи и ще донесе на хората в България, както и на Организацията", заяви генералният секретар на ОИСР. "Държавите членки споделят ангажимент към опазването на индивидуалната свобода, демокрацията, върховенството на правото, правата на човека и принципите на пазарната икономика", допълни Матиас Корман.

В събитието участваха ректорът на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ професор д-р Георги Вълчев, деканът на Стопански факултет към СУ доцент д-р Атанас Георгиев, директорът на Дипломатическия институт към министъра на външните работи Таня Михайлова, представители на дипломатическия корпус, държавни институции, академичните среди, преподаватели и студенти.

