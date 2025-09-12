Войната в Украйна:

Пълен обрат с цената на петрола след неочаквана прогноза

12 септември 2025, 10:00 часа 461 прочитания 0 коментара
Цената на петрола се понижи в сутрешната търговия днес на фона на опасения за слабо търсене и увеличаващи се доставки в световен мащаб. Спадът идва, след като Международната агенция по енергията (МАЕ) съобщи в месечния си доклад, че световното производство на петрол вероятно ще нарасне повече от очакваното тази година, на фона на повишения добив от страна на Организацията на страните износителки на петрол и съюзниците ѝ (ОПЕК+).

Цените

Фючърсите върху сорта Брент от Северно море, който е референтен за Европа, за доставки през ноември се понижиха с 0,72 на сто до 65,89 долара за барел тази сутрин

Контрактите на  американския лек суров петрол спаднаха с 0,85 на сто до 61,84 долара за барел.

Все пак, и двата сорта са на път да приключат седмицата с ръст между 0,5 и 1 на сто.

Според МАЕ през 2025 г. предлагането ще се увеличи с 2,7 млн. барела дневно, а през 2026 г. – с още 2,1 млн. барела дневно.

В същото време ОПЕК публикува собствен доклад, в който запази сравнително по-високите си прогнози за ръст на световното търсене – с 1,29 млн. барела дневно през 2025 г., почти двойно повече от прогнозата на МАЕ.

В неделя ОПЕК+ постигна споразумение за по-малко увеличение на производството от очакваното, което временно подкрепи цените. Натиск обаче оказаха слабите данни за американските запаси и статистиката за индекса на потребителските цени в САЩ, които подхраниха опасения за забавяне на търсенето.

От друга страна, данните за инфлацията в САЩ повишиха очакванията, че Управлението за федералния резерв ще намали основните лихвени проценти следващата седмица. Това доведе до отслабване на долара, оказвайки известна подкрепа на цените на петрола.

Пламен Иванов
петрол ОПЕК МАЕ цена на петрола
