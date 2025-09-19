Цените на производител в Германия падат за шести пореден месец

Цените на производител в Германия са спаднали за шести пореден месец през август поради понижаващите се цени на електроенергията, съобщи Федералната статистическа служба "Дестатис", цитирана от БТА.

Цените на производител са регистрирали годишен спад от 2,2 на сто след понижение от 1,5 на сто през юли.

На месечна база спадът на цените на производител са нараснали до 0,5 на сто от 0,1 на сто през юли. По-ниските цени на енергията са основната причина за годишния спад на цените на производител. Без енергията, цените на производител са се увеличили с 0,8 на сто.

Производствените цени на енергията и междинните стоки са се понижили съответно с 8,5 на сто и 1 на сто. За сметка на това производствените цени на нетрайните стоки са се повишили с 3,3 на сто, на инвестиционните стоки с 1,8 на сто, а на дълготрайните стоки – с 1,7 на сто,

