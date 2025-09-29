Войната в Украйна:

ВЕИ в България вече произвеждат почти половината електроенергия

29 септември 2025, 15:24 часа 226 прочитания 0 коментара
През второто тримесечие на 2025 г. 54 на сто от нетната електроенергия, произведена в Европейския съюз (ЕС), е от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Това представлява увеличение спрямо 52,7 на сто през същото тримесечие на 2024 г., отчита Евростат. В България делът на ВЕИ през второто тримесечие на 2025 г. е приблизително 42 на сто, което е ръст с около 5 на сто спрямо същото тримесечие на 2024 г.

Увеличение на слънчевата енергия

Увеличението се дължи най-вече на слънчевата енергия, която е генерирала общо 122 317 гигаватчаса през периода, или 19,9 на сто от общия енергиен микс.

Слънчевата енергия, която през юни е достигнала дял от 22 на сто, за първи път в исторически план е основен източник на произведената в ЕС електроенергия. На второ място е ядрената енергия с дял от 21,6 на сто, следвана от вятърната енергия (15,8 на сто), хидроенергията (14,1 на сто) и природния газ (13,8 на сто).

Сред страните от ЕС през второто тримесечие на 2025 г. Дания, с 94,7 на сто, е имала най-висок дял на възобновяемите източници в нетното производство на електроенергия, следвана от Латвия (93,4 на сто), Австрия (91,8 на сто), Хърватия (89,5 на сто) и Португалия (85,6 на сто). Най-нисък дял на възобновяемите енергийни източници е регистриран в Словакия (19,9 на сто), Малта (21,2 на сто) и Чехия (22,1 на сто).

В 15 страни от ЕС делът на възобновяемите енергийни източници в нетното производство на електроенергия се е увеличил през второто тримесечие на 2025 г. Най-големите увеличения на годишна база са регистрирани в Люксембург (+13,5 процентни пункта) и Белгия (+9,1 процентни пункта), като и двете се дължат на увеличението на слънчевата енергия.

По-голямата част от електроенергията, произведена от възобновяеми източници, е от слънчева енергия (36,8 на сто), вятърна енергия (29,5 на сто) и водна енергия (26 на сто), следвана от възобновяеми горива (7,3 на сто) и геотермална енергия (0,4 на сто).

 

