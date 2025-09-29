След призива на ДБ: Кабинетът скоростно пуска сайта с цените на храните

Интернет порталът „Колко струва“ (Kolkostruva.bg/) е преминал период на тестове и от вторник, 30 септември 2025 г., следва да стартира публикуването на данните в него от страна на веригите. Това се посочва в отговор на министър-председателя Росен Желязков до народните представители Божидар Божанов и Ивайло Мирчев относно тяхно запитване. Припомняме, че по-рано в понеделник двамата лидери на "Да, България" разкритикуваха властта и я обвиниха в сериозно забавяне на публикуването на платформата.

Желязков изтъква, че в началото на месец септември 2025 г., след уточняване на всички изисквания на Комисия за защита на потребителите и съгласуване със заинтересованите страни (МИИ, НСИ, търговски вериги и техните асоциации и др.), порталът е реализиран и от страна на КЗП са предоставени указания на търговците за интеграция. На 09 септември 2025 г. екипът на ИО предоставя публичен достъп до разработения модул, а същия ден стартира период на тестове и установяване на интеграционен процес между търговските вериги и портала „Колко струва“, като е предоставен достъп до тестова среда. Към момента в тестовата среда са получили достъп 35 търговски вериги, в това число и аптеки, като първите успешно подадени тестови данни са от 12 септември 2025 г.

Снимка: БГНЕС

За целите на успешното протичане на интеграционните тестове екипът на ИО оказва съдействие на КЗП и търговските вериги при всеки възникнал въпрос или казус. В помощ на търговските вериги екипът на ИО разработи и публикува на сайта на КЗП документ „Често задавани въпроси (FAQ) – Портал и API за подаване на ценови данни“, както и „Ръководство за търговски вериги за работа със Система за управление на съдържанието“.

В периода 09 – 25 септември 2025 г. се провеждат интензивни тестове за интеграция със заявителите готовност търговски вериги. След успешно зареждане на данните, на 25 септември 2025 г. е предоставена информация на екипа на КЗП за преглед на данните, които са импортирали в тестовата среда и тяхното представяне в „Наблюдавани стоки“ в публичната страница на портала “Kolkostruva.bg”

На 29 септември 2025 г. е получено потвърждаване от страна на някои вериги за готовност за публикуване на данни в продукционна среда, като същата е осигурена и публикуването на данните следва да стартира на 30.09.2025 г. от страна на веригите.

Порталът е пълно функционален и в готовност да приема данни от търговските вериги, се посочва още в отговора на министър-председателя.

