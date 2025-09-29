Инфлацията в Испания се ускори

Инфлацията в Испания се е ускорила през септември, сочи предварителната оценка на Националния статистически институт ИНЕ, публикувана днес и цитирана от БТА.

Потребителските цени са се повишили с 2,9 на сто през септември спрямо темпа от 2,7 на сто през август. Това е най-високата инфлация от февруари, но е под прогнозата на икономистите за 3,1 на сто. Междувременно основната инфлация (без цените на храните и електроенергията - бел. ред.) се е понижила до 2,3 на сто спрямо 2,4 на сто предходния месец, показват данните.

ИНЕ отчете и, че продажбите на дребно са забавили темпа си на растеж до 4,5 на сто през август, след като се повишиха с 4,7 на сто през юли. На некоригирана основа продажбите на дребно са се увеличили с 3 на сто спрямо предходната година след ръст с 4,3 на сто през предходния месец.

На месечна база продажбите на дребно са нараснали с 0,4 на сто, компенсирайки спада от 0,4 на сто през юли. Продажбите на хранителни продукти са се увеличили с 0,1 на сто през август, а на нехранителни продукти с 0,8 на сто.

