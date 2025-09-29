Войната в Украйна:

Пленкович: Орбан не се страхува, че ще му свърши петролът, друго е

29 септември 2025, 17:10 часа 281 прочитания 0 коментара
Пленкович: Орбан не се страхува, че ще му свърши петролът, друго е

Хърватският премиер Андрей Пленкович коментира отказа на Унгария да се откаже от руския петрол, като според него Орбан не се страхува, че ще му свърши петролът, а проблемът му е друг, става ясно от публикация в хърватската медия "Индекс". Припомняме, че след призивите на американския президет Доналд Тръмп - голяма част от Европа, включително и България, се отказаха от руския петрол, но не и Унгария.

Алтернативата за Унгария

"Капацитетът на Адриатическия петролопровод (JANAF), който може да снабдява Унгария, е достатъчен за всичките им годишни нужди. Къде е уловката? Ако съвместно, на ниво ЕС, сме казали, че Русия извършва агресия срещу Украйна и че не искаме да я финансираме, като купуваме техни енергийни продукти, тогава не виждам причина да не използваме алтернативата", каза Пленкович.

JANAF е компания за транспортиране на суров нефт в Хърватия, създадена през 1974 г. Оперира един от най-значимите петролопроводи в Европа. Системата е част от петролопровода Adria. ОЩЕ: След разговор с Вучич САЩ отложиха санкциите срещу сръбската петролна компания: Ето за кога

Какъв е проблемът на Орбан?

Според хърватският премиер въпросът е в цената.

"Унгария се е споразумяла с Русия за по-евтин петрол и газ, отколкото бихме платили всички заедно. Въпросът не е, че Унгария ще остане без петрол, а единствено въпрос на цена", смята Пленкович. ОЩЕ: Унгария отказва да спре да купува руски петрол ОЩЕ: Унгария отказва да спре да купува руски петрол

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Хърватия Виктор Орбан Андрей Пленкович руски петрол
