Данни от САЩ и митата за Индия доведоха до обрат в цената на петрола

Цената на петрола се понижи в сутрешната търговия, обръщайки вчерашната възходяща тенденция, след като инвеститорите анализираха очакванията си за по-ниско търсене на горива в САЩ с наближаването на края на летния сезон и се фокусираха върху реакцията на Индия на наказателните американски мита, предаде Ройтерс. Търговците следят как Ню Делхи ще реагира на натиска от Вашингтон да спре да купува руски петрол.

Цените

Фючърсите на сорта Брент, чиято цена е референтна за европейския пазар, поевтиняха с 0,91 на сто до 67,43 долара за барел

Американският лек суров петрол изгуби 62 цента от стойността си и един барел се търгуваше за 63,55 долара в сутрешната електронна сесия.

И двата контракта поскъпнаха в предходната сесия, след като Управлението за енергийна информация на САЩ съобщи, че запасите от суров петрол в САЩ са намалели с 2,4 милиона барела през седмицата, приключила на 22 август, в сравнение с очакванията на анализаторите в анкета на Ройтерс за спад от 1,9 милиона барела.

"Цените на петрола се отдръпват тази сутрин, тъй като търговците преоценяват вчерашното поскъпването, предизвикано от доклада на Управлението за енергийна информация", каза Приянка Сачдева, старши пазарен анализатор във Phillip Nova.

Спадът е сигнал за силно търсене преди предстоящия дълъг уикенд за Деня на труда в САЩ. Това обаче обикновено бележи неофициалния край на летния сезон за шофиране и началото на по-слабо търсене в САЩ, коментира пазарният анализатор на IG Тони Сикамор.

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп удвои митата върху вноса от Индия до 50 на сто.

"Очаква се Индия да продължи да купува суров петрол от Русия поне в краткосрочен план, което би трябвало да ограничи въздействието на новите тарифи върху световното предлагане", отбеляза Сикамор.