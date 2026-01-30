България кандидатства за домакинство на две Европейски първенства по лека атлетика

България официално е кандидат за домакин на две от най-престижните европейски прояви по лека атлетика. Кандидатурите на Бургас за континенталното първенство в зала през 2031 година и тази на Балчик за Европейската купа по хвърляния за 2028, 2029 и 2030 година бяха приети от Борда на Европейската атлетика (ЕА) на заседание в Париж, съобщиха от Българската федерация по лека атлетика (БФЛА).

БФЛА и Община Бургас се впускат в надпреварата за организиране на второто по значимост и мащаб събитие в календара на Европейската атлетика след първенството на открито. Градът, който ще приеме 40-ия континентален шампионат на закрито през 2031 година, ще бъде определен през есента на следващата година, а при успех състезанието ще се проведе в зала „Арена Бургас“.

„За Бургас е чест да бъде кандидат за домакин на Европейското първенство по лека атлетика – едно от най-престижните спортни събития на континента. Бургас има опит и подходяща инфраструктура, за да бъде отличен домакин и да предложи незабравимо преживяване както за състезателите, така и за публиката“, коментира кметът на Община Бургас Димитър Николов.

Бургас има възможност да се нареди в престижната графа с емблематични домакини на този форум, който се е провеждал още в Париж, Мадрид, Бирмингам, Стокхолм и много други. Организатор на Европейското първенство на закрито през 2027 година е испанският град Валенсия.

БФЛА и Община Балчик кандидатстват за приемането на Европейската купа по хвърляния за три последователни сезона – 2028, 2029 и 2030 година, в съответствие с регламента на Европейската атлетика. Черноморският град разполага със специализирана база, отговаряща на изискванията за провеждане на състезания от най-висок ранг, както и опит с организацията на национални шампионати по хвърляния и международни турнири. От 2025 до 2027 година домакин на надпреварата е Никозия (Кипър).

„По традиция на високия атлетически форум участват състезатели от всички европейски държави. В случай че бъде одобрен за домакинство, Балчик ще приеме близо 350 лекоатлети в дисциплините копие, диск, гюле и чук“, обясни кметът на Община Балчик Николай Ангелов.

„Тези кандидатури са естествено продължение на усилията ни България да присъства устойчиво в календара на големите европейски атлетически събития. Убедени сме, че страната ни разполага с условията и експертизата да бъде разпознаваем и уважаван домакин на форуми от такъв мащаб.“, коментира президентът на БФЛА Георги Павлов.