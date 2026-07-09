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"Прилича на саботаж": ДБ критикуват Радев, че гони немски инвеститор и се обръща към Китай (ВИДЕО)

09 юли 2026, 13:42 часа 453 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Прилича на саботаж": ДБ критикуват Радев, че гони немски инвеститор и се обръща към Китай (ВИДЕО)

"Не трябва да имате съмнения - този завод ще отиде в съседна страна още повече, когато е с гарантирана печалба и много важно - той е с изключително важни снаряди, боеприпаси за Българската рамия и Източния фланг на НАТО. Това в някаква степен прилича и на саботаж", каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента след новината от вчера, че заводите с германския концерн "Райнметал" ще останат само на хартия или поне на този етап.

Според "Демократична България" тази новина е изключително разочароваща, защото само допреди месеци между Борисов и Радев имаше съревнование кой е докарал "Райнметал" в България. ОЩЕ: "Длъжни са да намерят ресурс": ГЕРБ към властта за новите заводи на "Райнметал" (ВИДЕО)

 

Обръщането към Китай

Мирчев отчете със съжаление, че страната ни гони немски инвеститори, но прави всичко възможно да се обърне към Китай. 

"Говорим само за китайски инвеститори и това чуваме от правителството, което смятаме за изключително неправилно", смята още Мирчев. 

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Според него причината е в приоритетите на правителството. "Няма никаква друга причина да гоним един от най-големите немски инвеститор", каза още Мирчев и прогнозира, че този завод ще бъде направен в друга държава, ако изгоним "Райнметал". ОЩЕ: Новите заводи с "Райнметал" пропадат заради липса на пари. Започва и пълна ревизия

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Демократична България Ивайло Мирчев Rheinmetall райнметал 52 Народно събрание
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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