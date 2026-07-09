"Длъжни са да намерят ресурс": ГЕРБ към властта за новите заводи на "Райнметал" (ВИДЕО)

"Прогресивна България" са длъжни да намерят необходимия ресурс, защото проектът е важен стратегически за България и целия ЕС", заяви бившият финансов министър и депутат от ГЕРБ Теменужка Петкова след новината от вчера, че заводите с германския концерн "Райнметал" ще останат само на хартия или поне на този етап, което стана ясно от думите на вицепремиерът и икономически министър Александър Пулев пред депутатите от ресорната парламентарна комисия.

"Ако България иска да бъде реализирана такава стратегическа инвестиция в областта на отбраната и тя да има значение за нашата страна и целия ЕС - тя трябва да бъде реализирана", категорична е Петкова. ОЩЕ: Новите заводи с "Райнметал" пропадат заради липса на пари. Започва и пълна ревизия

Проектът е бил приоритет за ГЕРБ-СДС и кабинета "Желязков"

Теменужка Петкова бе категорична, че за правителството на Росен Желязков и за ГЕРБ-СДС тази инвестиция е била стратегическа.

"Това е факт, който не може да бъде оспорен от никого. Ние направихме най-важните стъпки, беше сключена спогодба между "Райнметал" и Министерство на икономиката, бяха предприети съответните действия, беше получено ноу-хауто за изграждане на такъв завод", добави още Петкова.

По думите й в проекта на бюджета за 2026 и в актуализираната средносрочна прогноза много ясно от кабинета "Желязков" са посочили тези намерения.

"Ние сме предвидили средства в размер на 260 млн. евро за дружеството, което е създадено от Министерство на икономиката, което трябва да изгради този завод. Отделно от това сме предвидили 47 млн. евро за съвместното дружество между ВМЗ и "Райнметал".

Тя е забелязала, че от "Прогресивна България" също са заложили в средносрочната бюджетна прогноза за 2026 47 млн. евро по отношение на дружеството "Иганово". "Виждам, че те също потвърждават правилността на тази наша стъпка и подкрепят този стратегически за България проект", добавя още Петкова. ОЩЕ: Спряха референдума в Карлово за военните заводи на "Райнметал"