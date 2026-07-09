Радар за икономика: Най-важните новини на 9 юли 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 9 юли 2026 г.

Цената на бензина и дизела: По-невидимият фактор, който я определя

Цените са доста адекватни на ситуацията, защото нещата сега изглеждат по-сериозно, но се надявам разумът да надделее и да не се стигне до нова по-мащабна война. Всъщност Иран сега опитва да контролира изцяло петрола по Ормузкия проток, а това не се харесва на Тръмп и САЩ. Това заяви Светослав Бенчев, лицето на Българската петролна и газова асоциация (БПГА).

Цената на бензина и дизела: По-невидимият фактор, който я определя

Цената на петрола: Пак лоши новини за потребителите заради подновените удари между САЩ и Иран

Цената на петрола се повиши отново в четвъртък, 9 юли (за втори пореден ден), след като новите удари на американските въоръжени сили срещу Иран предизвикаха опасения за прекъсване на доставките в Близкия изток. През нощта американските сили предприеха нови атаки срещу цели в Ислямската република, а иранците отговориха с удари по американски съюзници в Персийския залив - Кувейт, Бахрейн, Катар, Йордания. Дотук се стигна само часове след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви временното споразумение за прекратяване на войната за "приключено".

Цената на петрола: Пак лоши новини за потребителите заради подновените удари между САЩ и Иран

Само за часове: Еврото с два големи обрата в посоката спрямо долара

Курсът на еврото слезе под психологическата граница от 1,14 спрямо щатския долар в течение на деня в сряда, 8 юли, но после пак тръгна нагоре и прескочи това равнище, като остава над него и в началото на днешния ден, 9 юли. Преди това последно на 2 юли еврото се търгуваше под 1,14 за долар, но оттогава насам се движи основно над това ниво - с различни пикове и спадове. Еврото записа годишен рекорд от над 1,20 спрямо американската валута през януари 2026 г.

Само за часове: Еврото с два големи обрата в посоката спрямо долара

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"Прилича на саботаж": ДБ критикуват Радев, че гони немски инвеститор и се обръща към Китай (ВИДЕО)

"Не трябва да имате съмнения - този завод ще отиде в съседна страна още повече, когато е с гарантирана печалба и много важно - той е с изключително важни снаряди, боеприпаси за Българската рамия и Източния фланг на НАТО. Това в някаква степен прилича и на саботаж", каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента след новината от вчера, че заводите с германския концерн "Райнметал" ще останат само на хартия или поне на този етап.

"Прилича на саботаж": ДБ критикуват Радев, че гони немски инвеститор и се обръща към Китай (ВИДЕО)

Близо половината ни разходи за Джиро д'Италия са отишли за ремонт на пътища

Около 20 милиона евро от общо 48,2 млн. евро, които България е похарчила за провеждането на откриването и първите три етапа от колоездачната обиколка Джиро д'Италия (Giro d'Italia) през месец май 2026 г., са били изразходвани за ремонт и поддръжка на пътищата, а не за прякото провеждане на надпреварата. Това става ясно на 8 юли от писмен отговор на финансовия министър Гълъб Донев, изпратен до депутата от "Демократична България" Джипо Джипов.

Близо половината ни разходи за Джиро д'Италия са отишли за ремонт на пътища