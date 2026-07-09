Казахстан спира незаконния износ на гориво за Русия с 59 КПП-та

Казахстанската полиция наистина действа бързо и мощно в борбата срещу незаконния износ на гориво към Русия, с която страната граничи на север и на запад. Тя е разположила 59 контролно-пропускателни пункта по границата, след като бяха наложени ограничения за влизането и излизането на превозни средства през държавната граница с цел спиране на експорта на гориво и смазочни материали. Заместник-министърът на енергетиката Кайърхан Туткишбаев каза на 7 юли, че леките и товарните автомобили, пристигащи от съседните държави, ще могат да преминават границата не повече от веднъж на ден.

Според Министерството на вътрешните работи на Казахстан полицията е разположила всички КПП-та в близост до руската граница, за да проверява превозните средства и евентуално да спира незаконния износ на гориво и смазочни материали.

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Нарушенията

От началото на годината са установени 255 случая на превозни средства, оборудвани с незаконно монтирани допълнителни резервоари за гориво. Сред подведените под отговорност са 195 чуждестранни граждани и 60 граждани на Република Казахстан, съобщи ведомството.

Напоследък се наблюдават опашки пред бензиностанциите в регионите на Казахстан, граничещи с Русия.

Снимка: Kremlin.ru

Съседната Руска федерация преживява горивна криза от края на юни, причинена от спирането на големи нефтопреработвателни заводи вследствие на удари от страна на украинските сили: 10 от 10: Най-голямата стратегическа рафинерия на Русия е в пламъци - 2700 км не са пречка за Украйна (ВИДЕО).

Русия обяви, че ще внася горива от Казахстан

В края на юни стана ясно, че Русия води преговори с Казахстан за внос на около 50 милиона тона бензин A-92, за да облекчи вътрешния недостиг, причинен от прекъсванията в работата на нефтопреработвателните заводи и от извънплановите ремонти.

В началото на юли Reuters съобщи, позовавайки се на свои източници, че Казахстан ще достави на Русия 50 000 метрични тона бензин през юли и август като хуманитарна помощ. Бензинът А-95 и А-92 ще бъде доставян от нефтопреработвателния завод в Павлодар и нефтопреработвателния завод „Конденсат“ в област Западен Казахстан, който преработва руски суровини.

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Казахстан е сравнително малък производител на гориво в сравнение с Русия и източници посочват, че е малко вероятно доставките да бъдат значителни.

През последните дни Казахстан е предотвратил 61 опита за контрабанда на гориво през границата с Русия, като са конфискувани над 3 тона, скрити в допълнителни резервоари и туби. Затова се вземат по-широки мерки за защита на вътрешния пазар на фона на сериозен недостиг на гориво в Русия.

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