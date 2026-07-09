Кабинетът "Радев":

Близо половината ни разходи за Джиро д'Италия са отишли за ремонт на пътища

09 юли 2026, 14:49 часа 379 прочитания 0 коментара
Снимка: Стоян Стоянов / Actualno.com
Близо половината ни разходи за Джиро д'Италия са отишли за ремонт на пътища

Около 20 милиона евро от общо 48,2 млн. евро, които България е похарчила за провеждането на откриването и първите три етапа от колоездачната обиколка Джиро д'Италия (Giro d'Italia) през месец май 2026 г., са били изразходвани за ремонт и поддръжка на пътищата, а не за прякото провеждане на надпреварата. Това става ясно на 8 юли от писмен отговор на финансовия министър Гълъб Донев, изпратен до депутата от "Демократична България" Джипо Джипов.

Народният представител отбелязва, че на 1 юли Донев е направил изявление, в което казва, че разходите по домакинството и организацията на голямото спортно събитие възлизат на 48 млн. евро. Затова Джипов пита как се е стигнало до оформянето на крайната сума и каква е структурата на окончателните разходи по пера.

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Снимка: Actualno.com

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Финансовият министър припомня, че през август 2025 г. е бил предоставен мандат на тогавашния министър на младежта и спорта и на министъра на туризма (от редовния кабинет „Желязков“) да проведат преговори за реализиране на проекта Giro d’Italia – Bulgaria Grande Partenza, който включва церемонията по откриването и първите три етапа от една от водещите обиколки в календара на професионалните колоездачи.

През ноември миналата година Министерският съвет, отново при правителството на тогавашните управляващи, решава събитието да се проведе през май 2026 г. и упълномощава двамата министри да сключат договор с носителите на изключителните права за реализиране на Джиро д’Италия – италианското дружество RSC Sport S.p,A. Създаден е и Организационен комитет за координация на дейностите по провеждане на надпреварата.

Снимка: Actualno.com

За България „се предвиждат редица ангажименти и дейности по организацията и провеждането на колоездачното състезание, за които са необходими финансови средства, както за дейностите по договора с носителите на изключителни права по проекта, така и за ангажиментите на първостепенните разпоредители с бюджет, ангажирани с провеждането на състезанието“, пише Гълъб Донев.

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Разходите: 5 млн. за обезпечаване на пътищата и 19,5 млн. за текущи ремонти

Финансовият министър посочва, че е одобрено финансиране в общ размер на 48,2 млн. евро с решения на Министерския съвет в режим на удължителен бюджет, защото Бюджет 2026 все още не е приет официално:

  1. 15 млн. евро одобрено финансиране на Министерството на младежта и спорта за 2026 г. за организиране и провеждане на територията на България през май 2026 г. на Джиро д’Италия, съгласно Решение №13 на МС от 2025 г.;
  2. 5 млн. евро одобрено финансиране за Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2026 г. за обезпечаване техническото състояние на пътната мрежа във връзка с провеждането на Джиро д’Италия, съгласно Решение №33 на МС от 2026 г.;
  3. 19,5 млн. евро одобрено финансиране на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2026 г. за изпълнени дейности по договори за текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа, съгласно Решение №161 на МС от 2026 г.
  4. 8,7 млн. евро одобрено финансиране за 2026 г. за изпълнение на дейности на Министерството на младежта и спорта, Министерството на туризма, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на здравеопазването и на Министерството на вътрешните работи, ангажирани с реализирането на проекта, съгласно Решение №166 на МС от 2026 г.

Снимка: БГНЕС

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Донев уверява в отговора си, че след приемането на Бюджет 2026, което се очаква до края на юли, осигурените с горните решения средства ще бъдат одобрени по реда на Закона за публичните финанси – на база „реално отчетени разходи“.

Финансовият министър прехвърля топката към Министерството на младежта и спорта и към Министерството на туризма да кажат „каква е структурата на окончателните разходи на събитието по пера“.

Джиро д’Италия окъпа България в световна слава и донесе много позитиви на страната ни – общото мнение е, че колоездачната обиколка, която тази година започна от Българското Черноморие, е страхотна реклама за държавата и че е изиграла ролята на инжекция за икономиката: Над 28 млн. онлайн реакции: Джиро д'Италия донесе световна популярност на България.

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Джиро д'Италия Гълъб Донев колоездачна обиколка ремонт на пътища Giro D’Italia
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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