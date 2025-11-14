Депутат от БСП: Спецов познава отлично икономическия модел на нефтения пазар и финансовите потоци

Министерският съвет посочи шефа на НАП Румен Спецов за особен управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“. Решението дойде на фона на засилен натиск върху компанията след наложените санкции от САЩ и опасенията за прекъсване на банкови разплащания. Депутатът от „БСП - Обединена левица“ Илиян Йончев коментира, че изборът е бил съгласуван с международните партньори, а Великобритания вече е дала дерогация за работа на „Лукойл“, което позволява дейността на фирмата да продължи без прекъсвания.

Йончев заяви, че за номинацията на Спецов е научил по време на официалния брифинг на министрите от икономическия екип на кабинета. „По всяка вероятност решението е обсъдено в Съвета за съвместно управление. По-важното е, че е съгласувано и с партньорите“, уточни депутатът.

Според него ключово значение има фактът, че още преди часове Великобритания е свалила санкциите си спрямо „Лукойл“, давайки възможност на дружеството отново да работи нормално с банките.

Опасения за прекъснати разплащания

В предишни изявления министърът на правосъдието беше предупредил, че български банки са започнали да уведомяват „Лукойл“, че ще ограничат работа с тях заради санкциите – ход, който можеше да блокира плащания към бензиностанции, доставчици и държавата.

Йончев благодари за „бързите действия“ на кабинета и парламента – преодоляване на президентското вето, спешно свикване на Съвета по сигурността и ускорено заседание на Министерския съвет за назначаването на особен управител.

По думите на Йончев изборът на Спецов е предложен и одобрен от международните партньори: „Неслучайно министърът на правосъдието каза, че кандидатурата е съгласувана. Британците вече дадоха знак – ако не ги устройваше името и компетенциите, дерогация нямаше да има.“

Той допълни, че шефът на НАП познава отлично икономическия модел на нефтения пазар и финансовите потоци, тъй като приходната агенция контролира ДДС и акцизите върху горивата – основен източник на бюджетни приходи.

Спорове около правомощията на особения управител

Запитан дали липсата на съдебен контрол върху актовете на особения управител е притеснителна, Йончев отговори, че законът предвижда достатъчни ограничения – включително задължителни оценки и разрешение от Министерския съвет за всяко разпореждане с активи. Особеният управител ще се отчита пред парламентарната комисия по икономика всеки месец.

Асен Василев заяви по-рано, че законът изисква управител с опит в доставките на суров петрол и рафинерни процеси. Йончев обаче отговори, че нормативният текст визира „икономически дейности, свързани с нефт и нефтопродукти“, а НАП има пълната картина върху тези процеси.

Спецов вече беше начело на НАП през 2021–2022 г., назначен от тогавашния финансов министър Асен Василев. След разпускането на редовния кабинет напусна системата, но в послр бе върнат отново като ръководител на приходната агенция.

Спорът около „Лукойл“ започна след включването на компанията в американския санкционен списък, което доведе до опасения за блокиране на операциите и горивния пазар у нас.

Правителството изработи спешни поправки в Закона за енергетиката, за да може да назначава особен управител не само в рафинерията, но и в свързаните дружества за логистика и дистрибуция. Президентът наложи вето, но парламентът го преодоля в кратки срокове, за да се избегне риск от прекъсване на доставките на горива.

България е един от основните производители на горива в региона, а рафинерията в Бургас е най-голямата на Балканите. Забавяне или спиране на работата ѝ би довело до рязък скок в цените.