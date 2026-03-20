Дистанционна работа и градски транспорт: Световна организация призова за крути мерки заради петрола

Международната агенция за енергията (МАЕ) препоръча въвеждането на мерки за намаляване на потреблението на петрол в отговор на недостига на доставките, предизвикан от войната с Иран. Препоръките ѝ са насочени основно към транспорта, който формира около 45 на сто от световното потребление на петрол. Въпреки че страните членки на агенцията вече започнаха да освобождават петрол от стратегическите си резерви с цел стабилизиране на пазара, засегнат от войната, това само по себе си не може да "компенсира напълно мащаба на смущенията“, посочи МАЕ.

Препоръчаните мерки

Сред предложените мерки са дистанционна работа, когато това е възможно, намаляване на ограниченията на скоростта по пътищата и ограничаване на пътуванията с лични автомобили и насочване към обществения транспорт.

МАЕ предлага също автомобилите да влизат в големите градове през ден - въз основа на редуващи се четни и нечетни регистрационни номера, за да се облекчат задръстванията и да се намали потреблението.

Допълнителни икономии могат да бъдат постигнати чрез споделено използване на автомобили, по-ефективно шофиране и подобрения в товарния и куриерския транспорт. Агенцията отбелязва още, че ограничаването на въздушните пътувания също би допринесло за намаляване на търсенето на петрол, а индустрията може да премине към алтернативни енергийни източници, когато това е възможно.

Правителствата могат да дадат пример чрез регулаторни мерки и стимули, насочени към най-нуждаещите се. Според МАЕ опитът от предишни кризи сочи, че по-ефективни са целевите механизми за подкрепа в сравнение с широки субсидии.

