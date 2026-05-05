Украйна прекъсна нормалния живот в Чебоксари с поредица от атаки срещу военен завод. Русия отвърна с убийства на спасители (ВИДЕО)

Украинските сили не спират да атакуват цяла сутрин руския град Чебоксари, столица на автономната република Чувашия - из целия град се чуват експлозии, а в различни части има и нанесени удари. Жителите видяха повторно нападение, след като първоначално украинците се прицелиха в завода "ВНИИР-Прогрес". Той прави антени "Комета" за руските дронове клас "Шахед", както и приемници на данни от ГЛОНАСС - руския еквивалент на GPS, чипове за руските ракети "Искандер-М" и "Калибър" и УМПК модули за умни бомби.

Още: Украйна побърка Русия: 18 региона не спаха, поразени са завод за "Искандер" и втората руска рафинерия (ВИДЕО)

Изглежда, че има удари и по жилищни сгради. Вече бе потвърдено попадение в търговския център "МТВ Център". А във "ВНИИР-Прогрес" избухна пожар.

Според кадри на очевидци, анализирани от руския опозиционен канал ASTRA поне един дрон е ударил завода. Видеото е заснето от булевард „9-а Пятилетка“ в Чебоксари, на 1,3 км от „ВНИИР-Прогрес“.

Украинският мониторингов канал "КиберБорошно" потвърди с геолокализация, че е ударена сграда на предприятието, вероятно администрацията, която вече е била атакувана от украински дронове и преди. Сега се твърди, че вероятно става дума за комбинирана атака с дронове и поне една ракета "Фламинго".

Footage shot by locals shows the moment a FP-5 Flamingo missile struck Cheboksary, reportedly hitting the VNIIR-Progress plant. The facility produces navigation systems used in Russian missiles and Shahed drones. #Russia pic.twitter.com/BWl0PFheG5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 5, 2026

Олег Николаев, губернаторът на Чувашия, потвърди многократните удари в Чебоксари, но не уточни местата, на които са станали. Регионалното министерство на здравеопазването съобщи, че поне трима души са били ранени, като един от тях е бил хоспитализиран в стабилно състояние.

Движението в града е частично блокирано, а училищата и техническите колежи са преминали на дистанционно обучение.

Още: Украйна упорито "тренира" за Деня на победата: Прицелва се и удари в Москва, близо до Кремъл (ВИДЕО)

Потвърждение: ударът по рафинерията КИНЕФ

Междувременно най-голямата нефтопреработвателна рафинерия в северозападната част на Русия - „Киришинефтеоргсинтез“ (КИНЕФ) - е била атакувана в Ленинградска област, потвърди вече очевидното анализ на ASTRA. Става въпрос за град Кириши. Кадри показват, че е избухнал пожар. Регионалните власти също потвърдиха, че КИНЕФ е била основната цел на атаката.

FIRMS data has picked up a large fire at the Kirishi Oil Refinery. Overnight, Ukrainian drones were reportedly active. The refinery has an annual output of 10 million tons. #Russia pic.twitter.com/xCyvjAlP9F — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 5, 2026

„Пожарът в индустриалната зона на Кириши е овладян и операциите по гасенето са в заключителна фаза. Основната цел на врага беше КИНЕФ. Няма жертви в резултат на атаката“, заяви губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко. Според него над региона са били свалени общо 29 дрона.

Кириши е дом на рафинерията, която произвежда бензин, дизел, керосин, мазут и нефтохимикали. Капацитетът на КИНЕФ за преработка е приблизително 17–19 милиона тона нефт годишно. Украински дронове са правили опити да атакуват обект през март 2024 г., март 2025 г. и в нощта на 4 октомври 2025 г., припомня ASTRA. Рафинерията е била атакувана и през март тази година.

По-рано бе съобщено, че системата на NASA за наблюдение на топлинни петна на земната повърхност - FIRMS - е засякла пожари в нефтопреработвателния завод след нощните атаки.

Още: Украйна продължава с атаките: Порази два военни кораба и танкер, сред тях и ракетоносец

Цели 289 украински дрона са били свалени над руски региони, анексирания Крим и Азовско море през нощта, твърди руското военно министерство. „През изминалата нощ силите за противовъздушна отбрана унищожиха 289 безпилотни летателни апарата над териториите на регионите Брянск, Белгород, Воронеж, Курск, Калуга, Смоленск, Орел, Твер, Тула, Рязан, Псков, Новгород, Ленинград, Ростов, Волгоград, Московска област, републиките Крим и Татарстан, Краснодарския край и над водите на Азовско море“, се посочва в изявление на ведомството.

По-рано бе съобщено, че през нощта в поне 18 региона на Руската федерация е била обявена ракетна тревога.

Руска комбинирана атака срещу Украйна с жертви и ранени

Руската федерация пък нацели отново цивилни през нощта на 4 срещу 5 май, носейки смърт в Украйна за поредно денонощие. Най-малко четирима души загинаха, а други поне 31 бяха ранени при руско комбинирано нападение с ракети и дронове в Полтавска област, обявиха местните власти. Всички ранени получават медицинска помощ. Пряко попадение и удари от отломки са регистрирани на две места в Полтавския район.

Сред загиналите са двама спасители, които са намерили смъртта си при повторна руска атака - когато са пристигнали, за да гасят пожара от първото нападение, съобщи министърът на вътрешните работи Игор Клименко. Те са гасили пламнало съоръжение за добив на газ в Полтава. Сред загиналите спасители е заместник-началникът на Оперативно-координационния център на украинската спешна служба в Полтава Виктор Кузменко, който има награда „Герой на Украйна“, защото под негово ръководство са спасени 17 души след руска атака срещу града през 2024 г. Президентът Володимир Зеленски припомни, че Кузьменко "повече от 50 пъти е ликвидирал последствията от обстрелите". Другият загинал спасител е Дмитро Скрил, който е служил в Държавната служба за извънредни ситуации повече от 20 години. "Изразявам искрените си съболезнования на близките и роднините им", написа украинският лидер.

„Атаката е нанесла щети на промишлен обект. 3480 потребители са останали без газ. Железопътната инфраструктура също е пострадала“, написа в Telegram ръководителят на областната администрация в Полтава.

Още: Украйна тренира за парада на 9 май: Птички пеят, дронове летят в Москва, а Приморск пак гори (ВИДЕО)

В Полтавска област дрон се е разбил между релсите до дизелов локомотив – има повреди по него. В Днепропетровска област беше ударена гара, като щети има по електрически локомотив.

В Киевска област са ранени най-малко трима души след руски въздушни удари по жилищни сгради, а според украинския регионален министър Олексий Кулеба в Харковска област руснаците са уцелили вагон с дрон.

Двама души са ранени при руска атака в Черниговска област, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации (ДСНС) на Украйна. „В Черниговския район, в едно от населените места на териториалната общност Городня, жилищна сграда се възпламени в резултат на удари по частен имот. Спасителите бързо изгасиха пожара. Двама мъже, родени през 1966 и 1995 г., бяха ранени. Те бяха хоспитализирани. Беше регистриран удар по горски имот. Спасителите изгасиха пожара“, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна.

"Руснаците нанесоха удари и в Харковска област. Четирима души бяха ранени. За съжаление, един човек загина", съобщи Володимир Зеленски. "В Днепропетровска област бяха атакувани критични инфраструктурни обекти. Трима души са ранени в областта. В Павлоград беше повредена електропреносна линия, поради което хиляди семейства останаха без ток. Имаше удари и по Запорожие и Киевска област, където бяха ранени трима души. Като цяло основните цели на Русия тази нощ бяха обекти от нашата енергийна инфраструктура", обобщи президентът на Украйна.

В нощта на 5 май (от 18:00 ч.) Русия е атакувала Украйна с 11 балистични ракети „Искандер-М“ от Ростовска, Воронежка и Брянска област, както и със 164 ударни дронове. По предварителни данни, ясни към 9 ч., ПВО е свалила или обезвредила с електронно заглушаване 1 балистична ракета и 149 дрона, съобщиха украинските ВВС. Осем балистични ракети и 14 безпилотни апарата са поразили 14 места. Отломки от свалени дронове са паднали на още 10 места. "Две вражески балистични ракети не достигнаха целите си, информацията се уточнява", добавят от ВВС на Украна и казват, че към онзи момент във въздушното пространство са се намирали още няколко руски дрона.