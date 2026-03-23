До десет дни: Светът може да се изправи пред остър недостиг на газ

Светът е на прага на остър недостиг на природен газ, тъй като потокът от втечнен природен газ (LNG) от Персийския залив може да спре рязко през следващите 10 дни, се посочва в материал на Financial Times. Катар, който произвежда една пета от световното производство на втечнен природен газ, трябваше да спре износа, след като Иран блокира Ормузкия проток в устието на Персийския залив през първите няколко дни от конфликта.

Щети по ключови съоръжения в Катар

Ракетните атаки срещу индустриалния град Рас Лафан в Катар значително нарушиха световните енергийни доставки, намалявайки капацитета на страната за износ на LNG със 17% и пораждайки безпокойство у зависими от вноса държави като Индия.

В официално изявление QatarEnergy заяви, че ударите, които са се случили на 18 и 19 март, са причинили значителни щети на ключови производствени съоръжения и се очаква да доведат до загуба на приблизителни 20 милиарда долара годишни приходи.

Компанията добави, че ремонтите могат да отнемат до пет години, което я принуждава да обяви дългосрочна непреодолима сила по някои договори за LNG, след като на 28 февруари избухна войната между САЩ и Израел срещу Иран, спирайки доставките през Ормузкия проток.

Но много превозвачи на втечнен природен газ, които са се товарили в Катар и Обединените арабски емирства, вече са били на път към дестинациите си преди началото на войната, според анализ на независимия корабен брокер Affinity, което означава, че някои клиенти едва сега ще усетят загубата на доставки.

Индия, четвъртият по големина вносител на втечнен природен газ в света, разчита на Катар за около 41% от вноса си на газ.

През 2024/25 г. Индия е внесла над 27 милиона метрични тона LNG, като Катар е доставил 11,2 милиона тона, според правителствени данни.

"Капацитетът на Катар за (втечнен природен газ) е засегнат, това ще засегне и нас“, каза пред репортери миналата седмица Суджата Шарма, секретар в Министерството на петрола.

Индия е вторият по големина клиент на втечнен природен газ за Катар.

Длъжностни лица от индийската индустрия обаче се надяват, че Катар ще продължи доставките за Индия след отмяната на форсмажорните обстоятелства, тъй като съоръженията, обслужващи индийското търсене, не са засегнати от атаката.

Преобръщане на веригата за доставки

Три седмици конфликт в Близкия изток преобърнаха цялата верига за доставки на енергия.

С практически никакъв свободен капацитет, без стратегически резерви и без лесни заместители, втечненият природен газ може да се окаже една от най-острите болезнени точки в една разширяваща се криза.

Колкото по-дълго това продължава, единственото решение е светът да използва по-малко газ - и това е голямо препятствие за гориво, промотирано от индустрията като надежден и достъпен мост от мръсни въглища към пълна зависимост от възобновяема енергия. Без газ електроцентралите намаляват производството, фабриките за торове и текстил затварят.

Държавите, които разчитат на внос за захранване на икономиките си, ще трябва да плащат високи цени, за да се конкурират за доставки на LNG от САЩ и други места, да преминат към други горива или да принудят домакинствата и бизнеса да използват по-малко.

Досега кризата е премахнала от пазара около 400 милиона барела - около четири дни световни доставки - което е довело до увеличение на цените с около 50%.

Петролът, газът и техните рафинирани странични продукти са от решаващо значение за много части на съвременния свят, от захранването на автомобили, камиони и самолети до захранването на домове и промишленост, до производството на пластмаси и торове.

Глобалните цени на петрола вече са се повишили с повече от 50% до над 110 долара за барел от началото на войната. Въздействието е по-силно изразено за суровия петрол от Близкия изток - основен продукт за азиатските икономики - като цените достигат рекордни нива близо до 164 долара.

Това се изрази в покачващи се цени на транспортните горива, оказвайки натиск върху потребителите и бизнеса по целия свят и предизвиквайки правителствени действия за запазване на запасите.

Тайланд, например, нареди на държавните служители да пестят енергия, като преустанови пътуванията в чужбина и използва стълби вместо асансьори, докато Бангладеш затвори университетите си.

Шри Ланка наложи нормиране на горивата, Китай забрани износа на рафинирани горива, а планът на британското правителство за действие в извънредни ситуации в областта на енергетиката включва намаляване на ограниченията на скоростта, за да се пести гориво.