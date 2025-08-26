Добивите в Югоизточна Европа са силно засегнати от високите температури и сушата: Данни на ЕК

Горещото и сухо време в Южна и Източна Европа сериозно засегна летните земеделски култури като царевица, слънчоглед и соя. Продължителната суша в Румъния, България, Гърция, Южна Украйна и Турция са причинили необратими щети на добивите в земеделието, захранвано с дъждовни води. Дефицитът на топлина и валежи намали очакванията за добив също в Унгария и Източна Хърватия. Това се посочва в най-новото издание на бюлетина на Съвместния изследователски център към Европейската комисия за мониторинг на културите в Европа.

За разлика от тях, условията са по-благоприятни в Западна и Северна Европа. В Испания, Португалия, Италия, Северна Франция, страните от Бенелюкс, Германия и Полша адекватните валежи и умерените температури (въпреки някои горещи вълни) подпомогнаха развитието на летните култури, като очакванията за добивите са около или над петгодишната средна стойност. Пасищата в Северна Европа също се представят добре.

Сезонът на зимните култури като цяло приключи, а перспективите до голяма степен потвърждават предишните общи положителни прогнози. Само в балтийските държави прекомерните валежи възпрепятстват прибирането на реколтата.

Още: Европа е подложена на най-голямата суша. Територията в България е засегната на 100%

В бъдеще се прогнозират по-хладни и влажни условия за Централна и Северна Европа, докато южните и югоизточните региони се очаква да продължат да бъдат изправени пред горещи и сухи условия.

Югоизточна Европа

В Централна и Югоизточна Унгария и Източна Хърватия високите температури и намалените валежи поставиха летните култури под стрес, понижавайки националните очаквания за добиви.

В големи райони на Румъния и по-голямата част от България горещото и сухо време продължи, което попречи на летните култури да се възстановят от юлската суша.

Още: Климатична тревога: Европа и Средиземноморието се сблъскват с безпрецедентна суша

В Гърция продължителните високи температури значително намалиха влажността на почвата до нива, които напояването не е могло да компенсира. В резултат на това очакванията за добив са намаляват в източните и северните региони.

В Турция дълготрайният недостиг на вода и много високите температури са особено неблагоприятни за летните култури, които страдаха от ограничено напояване и топлинен стрес.

В Украйна летните култури в южните и източните региони продължават да страдат от суша.

Западна Европа

В северната част на Иберийския полуостров високите температури в началото на август бяха неблагоприятни на местно равнище за летните култури по време на репродуктивните им етапи.

Във Франция ниските нива на влажност на почвата се запазват в югозападните региони, където ненапояваните летни култури могат да претърпят намаляване на добивите.

В Германия благоприятното време облекчи натиска от вредители, а отрицателното въздействие върху летните култури остава ограничено до захарното цвекло и картофите в определени региони.

В Италия горещата вълна през втората седмица на август засегна само незначително летните култури, които вече бяха добре развити по това време. Въздействието, подчертано в централните региони, съответства на последиците от горещите вълни.