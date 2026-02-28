Войната в Украйна:

21-годишният талант на България направи трета поправка на националния рекорд за 20 дни!

28 февруари 2026, 20:19 часа 336 прочитания 0 коментара

Новоизгрялата звезда на българската лека атлетика - Христо Илиев, подобри националния рекорд в спринта на 60 метра за трети път в рамките на 20 дни! На Държавното първенство, което се провежда в зала "Фестивална", 21-годишният талант финишира за 6.51 секунди. Втори с личен рекорд от 6.60 секунди завърши Никола Караманолов, а трети с лично постижение от 6.80 секунди се нареди Деян Цветанов.

Преди седмица състезателят от Сливен завоюва балканската титла с постижение от 6.53 секунди в сръбската столица Белград. Десетина дни преди това отново в западната ни съседка Илиев записа 6.54 секунди и подобри с 4 стотни постижението на легендата Петър Петров, поставено на 25 февруари 1978 година в София. В зала "Фестивална" възпитаникът на Валя Демирева беше награден от Петър Петков, а останалите двама медалисти получиха отличията си от президента на БФЛА Георги Павлов.

Христо Илиев направи трета поредна корекция на Националния рекорд на 60 м. С 6.51 сек той стана шампион на България в зала "Фестивална".

При жените в спринта триумфира Рая Димитрова със 7.30 секунди - изравнен национален рекорд за девойки до 20 години. Със същото постижение, записано през 2007 година, може да се похвали Инна Ефтимова. Втора и трета са съответно Радина Величкова със 7.33 и Кристен Радуканова със 7.46 секунди.

Джем Юмеров
