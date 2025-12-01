„Изпуснах си нервите“: Пиян хърватин намушка сърбин до смърт във Виена заради политика

Политически спор във Виена завърши фатално в събота вечерта, като 56-годишен хърватин призна, че е намушкал до смърт 49-годишен сърбин. Заподозреният е бил пиян по време на престъплението, съобщава хърватската медия "Индекс", позовавайки се на австрийския портал Kurier. Виенската полиция съобщи в понеделник, че 56-годишен мъж е признал, че е намушкал жертвата. Той заяви, че „изгубил самообладание по време на спор“. Престъплението е извършено в апартамента на 46-годишна жена на Шрайгасе, която е била приятелка на заподозрения и позната на жертвата.

Двамата спорещи били пияни

Заподозреният е имал над два промила алкохол в кръвта си, като се предполага, че собственикът на апартамента също е бил под въздействието на алкохол.

Арести и разпити

Жената и извършителят били аресутвани, но впоследствие дамата е освободена след разпит. В показанията си тя е посочила, че е чула спора, но не и самия момент на намушкването. Според последната информация 56-годишният хърватин сам се е обадил на 911 след престъплението.

Когато полицията пристигнала на мястото, тя открила в апартамента безжизненото тяло на 49-годишен сърбин и още двама души, поне единият от които бил под въздействието на алкохол. Заподозреният хърватин веднага признал за престъплението по време на разпит.