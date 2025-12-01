Войната в Украйна:

Обрат с цената на природния газ: КЕВР утвърди тарифата за декември

01 декември 2025, 15:51 часа 397 прочитания 0 коментара
Обрат с цената на природния газ: КЕВР утвърди тарифата за декември

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за декември в размер на 63,01 лв./MWh (лв./мегаватчаса) или 32,22 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, съобщиха от регулатора. Така цената на синьото гориво за първи път от месеци тръгва надолу, като е с 4,3 на сто по-ниска спрямо ноемврийската, която беше в размер на 65,82 лв./MWh, (33,65 евро/MWh). 

Причини за поевтиняването

Сред причините за поевтиняването е продължаващото намаление на ценообразуващия индекс TTF на международните газови борси, както и частичния отказ на някои клиенти от заявени по-рано количества. Справка за ценовите нива показва, че сегашната цена е с 16,3 процента по-ниска в сравнение с декември 2024 г. и с 34 на сто по-ниска спрямо декември 2023 г.

Още: Цената на природния газ в Европа е невиждана от година и половина

Регулаторът утвърди цената след извършен анализ на внесените от "Булгаргаз" ЕАД актуални данни. В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора "България - Гърция"(IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количества покриват съществена част от потреблението и имат важна роля за постигане на благоприятна цена на синьото гориво. "Булгаргаз" е осигурил за м. декември количества втечнен природен газ по сключени договори с търговци, след организиран търг при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане. В ценовия микс за месеца е включено и количество от добив от подземното газохранилище "Чирен".

В утвърдената цена на природния газ са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от Наредбата за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ) и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в "Чирен", в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

С осигурените количества общественият доставчик покрива ангажиментите си за декември - към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и по двустранни договори с индустриални клиенти. Договорени са газовите доставки за целия зимен сезон и ако няма значително повишение на търсенето в региона цената може да остане около сегашните нива, което би осигурило ценова стабилност за българските потребители, посочват от КЕВР.

Още: Изненада: "Булгаргаз“ поиска намаление в цената на природния газ

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Булгаргаз цена на газа природен газ КЕВР газова борса
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес