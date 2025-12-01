Обрат с цената на природния газ: КЕВР утвърди тарифата за декември

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за декември в размер на 63,01 лв./MWh (лв./мегаватчаса) или 32,22 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, съобщиха от регулатора. Така цената на синьото гориво за първи път от месеци тръгва надолу, като е с 4,3 на сто по-ниска спрямо ноемврийската, която беше в размер на 65,82 лв./MWh, (33,65 евро/MWh).

Причини за поевтиняването

Сред причините за поевтиняването е продължаващото намаление на ценообразуващия индекс TTF на международните газови борси, както и частичния отказ на някои клиенти от заявени по-рано количества. Справка за ценовите нива показва, че сегашната цена е с 16,3 процента по-ниска в сравнение с декември 2024 г. и с 34 на сто по-ниска спрямо декември 2023 г.

Регулаторът утвърди цената след извършен анализ на внесените от "Булгаргаз" ЕАД актуални данни. В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора "България - Гърция"(IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количества покриват съществена част от потреблението и имат важна роля за постигане на благоприятна цена на синьото гориво. "Булгаргаз" е осигурил за м. декември количества втечнен природен газ по сключени договори с търговци, след организиран търг при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане. В ценовия микс за месеца е включено и количество от добив от подземното газохранилище "Чирен".

В утвърдената цена на природния газ са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от Наредбата за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ) и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в "Чирен", в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

С осигурените количества общественият доставчик покрива ангажиментите си за декември - към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и по двустранни договори с индустриални клиенти. Договорени са газовите доставки за целия зимен сезон и ако няма значително повишение на търсенето в региона цената може да остане около сегашните нива, което би осигурило ценова стабилност за българските потребители, посочват от КЕВР.

