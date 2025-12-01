"Магазин за хората" настъпва в Пловдивско, но с щандове

"Магазин за хората" реализира първите си обекти... но с щандове. Те ще бъдат открити във верига магазини в Пловдивско.

Това стана ясно от официално съобщение за подписан договор за стратегическо партньорство между "Магазин за хората" ЕАД, Централен кооперативен съюз и Кооперативен съюз – Пловдив.

Според неговите клаузи през декември 2025 г. в 70 стационарни и един мобилен магазин на ТВ КООП ще бъде обособен специален щанд с асортимент, доставян от дружеството.

45 продукта на щанда

Става въпрос за над 45 артикула от базовата потребителска кошница и най-търсените продукти - олио, боб, ориз, брашно, кисело мляко, сирене, кашкавал, хляб, масло, консерви, колбаси, лютеница и други стоки от първа необходимост.

Продуктите ще се предлагат в магазините КООП на цени, доближаващи се до промоционалните оферти на големите търговски вериги. Цените ще се поддържат такива всеки ден, в съответствие с концепцията "Всеки ден ниска цена".

Над 100 000 жители на 55 по-малки населени места в Пловдивска област ще получат достъп до качествени и изгодни български продукти близо до дома си без необходимост от пътуване до големите градове. Това прави пазаруването по-лесно, по-бързо и финансово по-изгодно за всяко домакинство, посочват от дружеството.

Източник: БГНЕС

Обхванатите магазини на КООП са в следните населени места:

гр. Кричим, гр. Куклен, гр. Лъки, гр. Раковски, гр. Хисаря, гр. Калофер, гр. Клисура, гр. Перущица, гр. Пловдив, гр. Садово, гр. Сопот, гр. Стамболийски, гр. Съединение, с. Чалъкови, с. Ахматово, с. Бачково, с. Белозем, с. Богдан, с. Богданица, с. Ведраре, с. Войводиново, с. Голям Чардак, с. Горна Махала, с. Долнослав, с. Драгомир, с. Дуванлии, с. Иганово, с. Искра, с. Калековец, с. Каравелово, с. Кочево, с. Кръстевич, с. Кърнаре, с. Михилци, с. Моминско, с. Новаково, с. Поповица, с. Правище, с. Розино, с. Селци, с. Слатина, с. Столетово, с. Тополово, с. Триводици, с. Трилистник, с. Христо Даново, с. Червен, с. Чешнегирово, с. Ясно поле.

Мобилният магазин обслужва: с. Руен, с. Скобелево, с. Извор, с. Дедово, с. Чехларе, с. Бабек, с. Свежен.

Стъпка напред

От "Магазин за хората" ЕАД коментират, че споразумението е важна стъпка в изпълнението на дългосрочната им амбиция, която е през 2026 г. да се изгради национално покритие и устойчива мрежа за достъп до продукти на достъпни цени във всички региони на страната.

Работи се и по следващите етапи от стратегията, свързани с откриването на пълноценни физически обекти.