Държавна гаранция ограничава цената на „Гражданска отговорност“ до около 2000 евро на камион

Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) въведе специална програма, насочена към ограничаване на ръста на цените на застраховка „Гражданска отговорност“ за тежкотоварните автомобили, извършващи международен транспорт. Инициативата е разработена като временна пазарна мярка в отговор на значителното поскъпване на застрахователното покритие през последните месеци. От агенцията посочват, че увеличението на цените е резултат от ограничен презастрахователен капацитет и нараснала щетимост в сектора. Основната цел на програмата е да осигури по-голяма стабилност на пазара и да съхрани конкурентоспособността на българските транспортни компании.

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Мярката идва след серия от срещи между представители на бранша и министрите на транспорта, икономиката и финансите, на които е била обсъдена необходимостта от спешни действия за овладяване на ситуацията.

Как работи механизмът?

В основата на схемата стои гаранция, предоставяна от БАЕЗ на презастрахователите. Тя ще се активира при високи нива на щетимост и ще осигурява временна ликвидност в случаите на забавени плащания към застрахователните дружества. След изплащането на средствата агенцията ще има право да ги възстанови от съответния презастраховател.

От БАЕЗ подчертават, че механизмът не прехвърля риска от дейността на частния сектор върху държавата. Намесата на агенцията ще бъде възможна само при значително надвишаване на обичайните нива на щетимост – между 120% и 150% от събраните премии. Извън този диапазон рискът остава изцяло за сметка на частните презастрахователи.

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Ползи за бранша

Програмата ще действа до 1 юни 2027 г., като очакваният ефект е ограничаване на ръста на цената на застраховката до около 2000 евро на камион. Според институциите това ще позволи на българските превозвачи да получат условия, съпоставими с тези на международните пазари.

В рамките на схемата са заложени и допълнителни мерки за контрол на риска. Сред тях са задължителното оборудване на камионите с видеорегистратори с достатъчен капацитет за съхранение на записи, предоставяне на достъп до тахографските данни и въвеждане на специализирани процедури при пътнотранспортни произшествия.

Целта е да бъдат ограничени случаите на неправомерно вменяване на вина на български превозвачи и да се подобри управлението на риска в сектора.

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Гаранцията на БАЕЗ е издадена още миналата седмица, а от началото на настоящата частният застрахователен пазар започва да предлага полици „Гражданска отговорност“ за международни превозвачи при значително по-конкурентни условия.

От Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията, БАЕЗ, Министерството на финансите и Комисията за финансов надзор определят мярката като важна стъпка към създаването на по-предвидима среда за транспортния сектор – един от най-експортно ориентираните отрасли в българската икономика, който осигурява препитание на десетки хиляди български семейства.