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Тол такси, горива и застраховки вдигат превозвачите на бунт

08 юни 2026, 7:58 часа 611 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Тол такси, горива и застраховки вдигат превозвачите на бунт

Транспортният бранш готви национален протест на 15 юни. Недоволството им е провокирано от скъпите горива, повишаването на тол таксите и поскъпването на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“. „Днес внасяме искане за спешна среща в Министерски съвет. Ако има среща и ни чуят, няма да протестираме. Протестът ще се проведе в София и големите градове. Не предвиждаме блокади, но затруднение с движението ще има. Браншът е в критично състояние“. Това каза в ефира на БНТ Йордан Арабаджиев, изпълнителен директор на Съюза на международните превозвачи.

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По думите му от три месеца предупреждават и алармираме за тежкото състояние в транспортния бранш, но към момента няма резултат. „И затова решихме, че единствения вариант е да протестираме. Транспортът е един от основните двигатели на инфлацията и това го плаща цялото общество. Затова искаме мерки, за да няма пряк натиск върху инфлацията и хората“, аргументира се Арабаджиев.

Той изрази недоволство и относно високата цена на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, като заяви, че колегите му плащат цени от над 3000 евро. „Тази застраховка е задължителна, а компаниите сами определят каква да е тя. В Румъния имаше такъв проблем, но там се направиха промени и има сега има методология. При нас никой не може да каже как се изчисляват цените. Имаме основателни съмнения и за картел – договарят се каква да е цената. Всички по веригата са сезирани, но КФН се държи така, все едно това се случва в съседна държава, а не у нас“, каза той.

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От бранша са предложили да има анализ на целия пазар и да има референти стойности, съобразени с целия европейски пазар. „В Гърция цената на гражданската отговорност, която плащат колегите е около 1 600 евро“, даде друг пример той.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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