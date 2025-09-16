Effie Awards® България приема заявки за осемнадесетото си издание

Българската асоциация на комуникационните агенции (БАКА), организатор на Effie България, представи регламента на конкурса през 2025 година, който е отворен за участие на компании рекламодатели и комуникационни агенции. В надпреварата за престижното отличие Effie могат да участват всякакъв вид маркетингови активности, създадени и реализирани в България в периода 1 януари 2024 – 31 август 2025 г., като това се отнася за всички представени елементи на кампанията.

Тазгодишното издание на Effie ще премине под знака на индивидуалното кариерно развитие. Кампанията, замислена и реализирана от агенция Noble Graphics, е насочена пряко към професионалистите в сферата, които градят бизнеси и създават ефикасни брандове. Тя представя Effie България като акселератор за кариери, който спомага личното развитие и следващи постижения.

"Международните стандарти и безкомпромисните критерии за оценка, базирани на точни данни и измерими резултати, превръщат Effie в съревнование с изключително висок залог. Наградите Effie носят позитиви и престиж за брандове, компании и агенции, но те са признание най-вече за професионалните качества на конкретни хора, допринесли за този впечатляващ резултат. Навсякъде по света тези награди отварят нови възможности, изграждат кариери и променят професионални съдби", коментира Чавдар Кенаров, основател на Noble Graphics и председател на Българската асоциация на комуникационните агенции.

Заявка за една кампания може да бъде подадена най-много в една категория от раздел "Секторни категории" и в една категория от раздел "Специални категории" от регламента на конкурса.

Тази година Effie България актуализира и разширява групата категории Digital, като заявки се приемат в следните отделни категории:

Ангажиране на аудитории (Engaged Community)

Директно към потребителите (Direct-to-Consumer)

Изкуствен интелект (AI)

Инфлуенсър маркетинг

Маркетинг, насочен към резултатите (Performance Marketing)

Социални мрежи

Дефинициите за всички конкурсни категории са публикувани на уебсайта на конкурса.

Заявки, участващи в категория "Маркетинг, насочен към резултатите (Performance Marketing)" и в категория "Устойчив успех", се подават чрез специална бланка, разработена съгласно особеностите на съответната категория.

Конкурсът ще приема участия на комуникационни агенции и рекламодатели в три срока, със съответната такса:

Първият срок за подаване на заявки изтича на 16 септември .

. До 25 септември ще се приемат заявки с такса във втори срок.

ще се приемат заявки с такса във втори срок. Третият, краен, срок за участие е 7 октомври.

Маркетингови активности, които се състезават в повече от една категория, трябва да бъдат подадени в отделна заявка за всяка конкурсна категория, като се заплаща такса за всяка подадена заявка. Участниците в категория "Нестопански сектор" получават 50% намаление от таксата за участие в съответния срок. Компании и комуникационни агенции, които не са участвали в конкурса или са подавали заявка преди 2019 година, получават 10% отстъпка от таксата. Агенциите членове на БАКА могат да се възползват от специални цени при участие.

Организаторите насочват вниманието към регламента, съгласно който всяка заявка трябва да е съобразена с особеностите на конкретната категория, в която се състезава. И препоръчват участниците да се запознаят с насоките за подготовка на заявки, както и със съветите на членове на журито от предишни издания на конкурса. Повече информация за регламента и таксите на конкурса, документация за участие и насоки за подаване на успешни заявки са публикувани на www.effiebulgaria.org.

Кандидатурите ще бъдат оценявани през октомври и ноември, а победителите ще бъдат обявени по време на официална гала церемония, която ще се състои в началото на месец декември.