Египет с амбиция да увеличи приходите от туризъм с над 40 процента

Египетското правителство иска да увеличи годишните приходи от туризъм до 24 милиарда долара до данъчната 2028-2029 г., което е с над 40 процента повече от 16,7 милиарда през миналата фискална година, съобщи онлайн порталът “Ентърпрайс нюз”, цитиран от БТА.

Увеличението на постъпленията е свързано с поставената вече цел за нарастване на туристическия поток до 30 милиона души до края на десетилетието. За сравнение през 2024 г. северноафриканската страна е посрещнала 15,7 милиона туристи. Залага се и увеличение на средния престой от 10,5 на 11 нощувки.

Стратегията разчита на частни инвестиции, които са 99,5 процента от общите целеви инвестиции според плана. Предвижда се разработване на туристически сегменти като медицинския и яхтения туризъм.

Египетските власти определят рамка за евентуалното привличане на 200 000 посетители за лечение и възстановяване, което ще генерира около 1,2 милиарда долара годишно. За развитието на яхтения туризъм кабинетът търси партньорство с частния сектор, за да разшири капацитета на пристанищата и да развие услугите за зареждане с гориво и поддръжка. Заложените приходи от тази ниша са приблизително три милиарда долара на година.

Още една сфера с потенциал за развитие, според плана, е туризмът по Нил. Наскоро правителството завърши инвентаризацията на терените, подходящи за изграждане на хотели по крайбрежието на реката и парцелите скоро ще бъдат предложени на инвеститори.

Туризмът е ключов източник на чуждестранна валута за Египет. Около 2,2 милиона души са заети пряко или косвено в сектора, което е 6,6 процента от работната сила.

