Преди въвеждането на еврото: Фирми и граждани бързат да внесат левовете си в банки

Левовете в обращение сериозно намаляват, показват най-новите данни на БНБ. Към 31 август в оборот са били към 556,8 млн. броя левови банкноти. За сравнение, в края на 2024 г. бройката те са били над 611 млн. Спадът само от началото на годината е с 9%. И като стойност е отчетено намаление с подобен процент - в обращение към края на август са били хартиени пари за общо 27,7 млрд. лева – с близо 2,7 млрд. по-малко в сравнение с края на миналата година.

Къде са банкнотите?

Основната причина за този феномен е известна - фирми и граждани усилено внасят по сметки в банки "излишните" си левове, така че те автоматично да бъдат превалутирани с въвеждането на еврото от 1 януари. Много банки обявиха, че отменят временно таксите за внасяне на пари в брой, за да насърчат този процес.

Броенето на пари на каса отдавна стана платена услуга, при това поскъпваща през годините. Но сега, за да не се образуват опашки в последния момент и за да спестят напрежение и за своите служители, и за клиентите, самите банки обявиха временен "гратис" за таксите при депозирането на левове на гише, пише в. "Сега".

"Подобна динамика, при която се наблюдава намаляване на броя на банкнотите в обращение, е очаквана. Тя е в пряка връзка с предстоящото присъединяване от 1 януари 2026 г. на България към еврозоната, когато еврото ще замени българския лев като законно платежно средство", обясниха още преди месеци от БНБ.

Опитът на други държави показва, че обикновено около 6 месеца преди датата за официалното приемане на еврото банкнотите в национална валута в обращение намаляват наполовина.

В "сивата" зона

Внасянето на до 10 000 лева е без никакви формалности, но за по-големи суми банките искат декларация за произхода на средствата. За някои това се оказва проблем - ако става думи за "сиви" или направо криминални доходи. Затова заобикалят банките и търсят други варианти.

В последните месеци процъфтява особен бизнес - в социалните мрежи посредници предлагат да уредят въпроса срещу малък комисион. В набираща популярност група във Facebook, например, някой си "Иван Иванов", с прясно регистриран профил, твърди, че може да обмени на желаещи от София и околностите по 10 000 лева, без да ги пита откъде са парите и без да се налага да попълват декларации, които може са привлекат вниманието на НАП. Ако има заможен гражданин, който разполага със 100 000 лв., ще получи малко над 51 000 евро по официалния курс срещу заплащане на 2000 лева за услугата.

В Telegram пък се радват на огромен интерес групи, в които се рекламира крипто разкешване - тоест клиентът плаща левове и купува криптовалути. Сега те предлагат и по-простата услуга - обменят левове в евро. Една от многобройните оферти е за "чейндж" в рамките на 12 часа по курс от 1,74 лв. за евро. За по-големи суми - над 60 000 лв., трябва да се пусне поръчка, която се изпълнява до 48 часа, като курсът може да е различен.