Нидерландия възобновява субсидиите за вятърни паркове

Нидерландското правителство обяви, че през следващата година ще бъдат отпуснати близо 1 милиард евро за субсидии за морски вятърни паркове, съобщи БТА. Мярката цели да предотврати спирането на строителството, след като през последните години големите проекти в Северно море се възлагаха без държавна подкрепа.

В Обединеното кралство, Германия, Белгия и Дания напоследък обществени поръчки за изграждане на вятърни паркове се провалиха, тъй като енергийните компании се въздържаха от инвестиции. Причина за това са увеличените с 30–40 на сто строителни разходи и несигурността около бъдещото потребление на електроенергия от индустрията.

Правителството подчерта, че няма алтернатива на морските вятърни паркове за производство на големи количества възобновяема енергия. Националният оператор на електропреносната мрежа Tennet вече изгражда инфраструктура за бъдещи паркове, а забавянето води до сериозни допълнителни разходи.

Субсидиите ще се предоставят по "обичайната: схема, която е временна. Подготвя се законодателство за въвеждане на т.нар. договори за разлика, при които при ниска цена на електроенергията се отпуска субсидия, а при висока – печалбата на компаниите се намалява, за да изравни финансирането в бъдеще с това в страни като Дания и Обединеното кралство.

