Нашествие на акули в Египет (ВИДЕО)

Курортите в Египет търпят загуби заради нашествие на акули. Няколко плажа в страната са затворени заради морските хищници, които плуват в близост до брега и представляват сериозна опасност за плуващите. Местните власти предупреждават туристите за опасността. Наскоро плажуващи са забелязали акули край бреговете на Хургада и Макади, където през последните дни се наложило да бъдат затворени плажовете около 10 хотела, сред които и 5-звездни, предаде телеграм-канала SHOT. В момента забраната на някои от плажовете е преустановена.

Предупреждения

За опасността от среща с акули предупреждават и туристите, които тепърва планират своята почивка. По информация на турист, запазил екскурзия през ноември по време на уреждането на документите няколко пъти е бил предупреден, че край плажа плуват акули. През 2023 г. бе регистриран двоен ръст на нападенията на акули.

Специалистите предупреждават, че може да бъдат видени тигрова и бича акули - особено опасни за хората видове. Бичата акула първо удря плячката си с глава и е известна с непредвидимото си и агресивно поведение. Броят на представителите на този вид акули е силно намалял през последните години.

